同性婚姻与收养，女同性恋获取精子捐赠权：瑞士今日全民公投

目前，在瑞士的同性伴侣有权注册民事同居互助协议，但与注册婚姻不同，同性伴侣们在为外籍伴侣办理居留身份，以及收养孩童等领域，权利仍然受限。去年年底，瑞士议会通过了同性婚姻合法草案，然而超过5万反对者成功发动了针对此法案的全民公投，全民公投在9月26日星期天举行。根据现有民调，若不出意外，公投结果将不会出现反转。

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瑞士将在国际标准时间早10点关闭同性婚姻与收养合法化法案的公投投票站点，结果将在随后几小时内出炉。反对者阵营在海报上呼吁不要将儿童商业化，定制化，谴责同性婚姻合法化“对父亲这一角色造成的伤害”。支持者们则呼吁投票者见证“迈向平等的历史”，政府和议会也敦促人们“消除异性恋和同性恋之间的不平等待遇”。

法新社日内瓦站引述gfs.bern的最近一次民调，称支持同性婚姻与收养合法化的群体占比53%，反对者占比27%，与8月的民调格局一致。根据团体来划分，法新社称最有可能反对这一法案的包括基督教团体成员，和瑞士最大政党-右翼民族主义的“瑞士人民党”的支持者们。

瑞士在1942年已经官方取消了对同性恋群体的歧视，但多地警署和政府仍保留着对同性恋者的记档存档，这一做法在一些地区甚至延续到上世纪90年代。目前，瑞士的同性伴侣可以注册民事同居互助协议，每年有约700对同性伴侣注册这一协议。但与传统的婚姻不同，他们在为外籍伴侣办理居留身份，收养儿童方面仍有很大阻碍。去年，瑞士议会通过了同性伴侣婚姻与收养权法案，但由于超过5万名反对者成功启动了全民公投的民主程序，因此政府只能照章行事。本次公投若不出意外，将为同性伴侣带来异性伴侣的同等权利，包括为外籍伴侣办理居留，共同收养等等。此外，女同性伴侣将可有权获取精子捐赠，这也是该法案争议最大的一点。