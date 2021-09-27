中美俄达成共识：阿塔和阿前政府谁都没能代表阿富汗在联大发言 缅甸也没能发言

9月27日星期一是联大会议日程最后一天。但193个国家当中，两国却没能发言，其中一个是阿富汗，一个是缅甸，两国的情况也很类似：对于谁能代表国家，尚存争议。法新社引述现场多位外交官的话，称这一情况应该是中国，俄罗斯和美国达成了一致的结果。

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首先来看阿富汗：塔利班政府和前政府此前一直在争夺在联大代表阿富汗的发言权，塔利班对阿富汗前政府驻联合国大使的合理性提出质疑，并要求己方派人参加最后一天的大会峰会。但联大一委员会必须听取塔利班方对阿富汗前政府官方代表的质疑，之后才能决定。问题是，该委员会一般在11月开会，塔利班没赶上提交质疑的时间。

鉴于此，联合国发言人杜加里克表示，截至上周五，阿富汗目前公认的联合国大使仍然是阿富汗前政府的古拉姆-伊扎克才。然而到了星期六，阿前政府代表团通知联合国方，称伊扎克才不会发言。到了周一，阿富汗的国名也从发言国家的清单上消失了。大会发言人莫妮卡-格雷利宣布，“阿富汗这个国家已退出了一般性辩论”，并指出“阿方没有给出任何退出的理由”。

对于阿富汗前政府驻联合国代表退出一般性辩论发言的原因，法新社询问了多位外交官。他们表示，这应该与中国，美国，俄罗斯之间达成了意见一致，是有关的。一位要求匿名的女大使表示：“我想，这几大国之间应该是达成了一致”，另外一位男外交官也称，“这是一个明智的决定”。刚刚过去的周末，俄罗斯外交部长拉夫罗夫提到了俄罗斯、中国、巴基斯坦和美国有关塔利班的“积极协调合作”。

有关缅甸，争抢国家代表与发言权的，是2月1日政变以来掌权的军政府，和由前缅甸领导人昂山素季选出并仍派驻联合国的大使。一位匿名大使称，“美国，俄罗斯和中国之间达成了共识，决定不让昂山素季方的大使在联大发言”。这得到了这名大使本人的证实。他对法新社说，这是为了“保持低调”。

阿富汗和缅甸若想更换国家代表，须得经过联合国一个委员会，美国、俄罗斯和中国均是该委员会的成员国。一位联合国官员预测，一般的国家派驻联合国大使更换，在这个委员会当中达成共识就可以了，但问题是对阿富汗和缅甸，没有共识，因此接下来几个月内，会对此进行投票表决。