北约呼吁中国就控制军备展开对话：中国不是敌人，但须恪守国际承诺负责行事

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格9月27日星期一表达了北约对“中国核武库扩张”的担忧，并呼吁北京方面同意就军备控制展开对话。

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斯托尔滕贝格当天与中国外交部长王毅进行了视频会谈，双方讨论了北约与中国的关系，就当前国际安全的挑战交换了意见。斯托尔滕贝格坚称，北约不把中国视为对手，但中国必须“尊重其国际承诺，在国际体系当中，负责任地行事”。

北约在一份声明中指出，斯托尔滕贝格“表达了北约对中国胁迫政策、核武库的扩张以及其军事现代化缺乏透明度的担忧，并强调，就军备控制的透明度进行对等对话，对北约和中国都有好处”。双方还谈到了阿富汗局势，斯托尔滕贝格再次强调，需要“确保阿富汗不再成为恐怖分子的平台”。他呼吁“采取协调一致的国际方法，包括与该区域国家合作，以便使得塔利班对其在打击恐怖主义和尊重人权，特别是妇女权利方面的承诺负责”。

目前中国已然成为北约关心的问题。今年六月的北约峰会上，该组织声明称“中国公开的野心和坚定的行为，对基于规则的国际秩序，和对北约安全具有重要意义的领域构成了系统性的挑战”。不过，斯托尔滕贝格周一解释道，不存在新冷战的问题，“中国不是我们的敌手，也不是我们的敌人”，但敦促中国“就其核能力和理论开展有意义的对话、建立信任，扩大透明度”。