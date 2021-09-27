阿富汗：谁是代表今天联大发言？

联合国大会按日程今天闭幕，会议最后一天仍然有国家代表发言，其中阿富汗由谁代表发言引关注。联合国刚刚发布的消息说，阿富汗驻联合国大使的名字从今天大会辩论的最后一天发言的联合国成员名单中删除。

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在美国纽约举行的联合国大会应在今天闭幕。因少了阿富汗及缅甸当权者演说，成了今年这场外交马拉松出现的诸多怪象之一；今年有100名领袖无惧疫情亲自与会。

阿富汗前政权的联合国代表预料将发表演说，挑战塔利班先前提出让新任外交部长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）在联大发言的要求。塔利班20日致函联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres），要求让穆塔奇与会。

塔利班在信中提到，上个月被赶下台的总统加尼（Ashraf Ghani）任内指派的阿富汗驻联合国特使伊萨克扎伊（Ghulam Isaczai），在联合国已不再代表阿富汗。

据法新社说，这项诉求原本应由包括美国、俄罗斯和中国在内的一个委员会开会考量，不过联合国官员表示，这场会议并未召开。据一名外交人员表示，塔利班太晚提出要求，实际上替伊萨克扎伊在会中发言铺路；联合国仍视伊萨克扎伊为阿富汗代表。

该报道称，阿富汗代表伊萨克扎伊如果确实把握这次发言机会，就可能像9月9日在安理会会议上那样，要求各国对塔利班加强制裁。

法新社说，联合国表示，阿富汗驻联合国大使要求将其从周一大会辩论的最后一天发言的联合国成员名单中删除。大会主席的发言人莫妮卡-格雷利（Monica Grayley）告诉法新社："阿富汗已撤回对一般性辩论的参与，" 格雷利说 "阿富汗没有给出任何理由"。

根据一夜之前仍然有效的时间表，被废黜的总统阿什拉夫-加尼的内阁成员古拉姆-伊萨克扎伊大使将在当天晚些时候发言。

一位不愿透露姓名的联合国官员告诉法新社：只能是阿富汗特派团撤回了他的名字。

该报道称，无法立即联系到阿富汗驻联合国代表团。

自8月以来一直在阿富汗掌权的塔利班曾要求联合国允许其新任命的外交部长在联合国大会上发言。但另一位不愿透露姓名的联合国官员说，他们在一周前提出的请求来得太晚了，无法得到考虑。

阿富汗、缅甸和几内亚掌权者原定发表演说，为联大划下句点。

该报道称，在缅甸，军政府和早前昂山素季任命的大使向联合国提出了两项相互矛盾的发言请求，美国、俄罗斯和中国达成了一项非正式协议，同意该国不发言，这三个大国之一的大使最近在匿名的情况下告诉法新社。