两通打给中国军方的电话：美军参联会主席为自己辩护

美军参谋长联席会议主席、陆军上将马克-米利将军今天面对军事委员会,就zi'ji给中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成打的两通电话做了解释。

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米利解释称，他知道前总统唐纳德-特朗普不打算攻击中国，而当时中方很担心美国发动袭击，因此他为了“回应有关情报”而安抚中方。他表示：“我确信，特朗普总统当时没有打算攻击中国人，将这一意图传达给中国人，是我的直接责任”。他继续道： “当时我的任务是缓和局势，因此我对中国发出的信号是：保持冷静、稳定，（给紧张度）降级，我们不会攻击你”。一些立法者称米利越权，他们呼吁拜登总统解雇他。而特朗普则抨击米利叛国，称米利是“一个彻头彻尾的疯子”，并说米利从未告诉自己打电话给中国。

此前，米利解释称，这两通电话“得到了国防部与其他美国国家安全机构的充分协调，这种军事通信对于防止拥有核武器的大国之间的战争至关重要”。米利表示，第一次通话是在时任国防部长埃斯珀的指导下进行的，第二次通话是应中国人的要求，并得到了时任代理国防部长米勒办公室的协调。

米利还说，他接到过众议院议长佩洛西的电话，称佩洛西“打电话询问总统发射核武器的能力”。米利称自己当时“试图向她解释，核发射是由一个非常具体和深思熟虑的过程所控制的”，“虽然总统是唯一的核发射权威方，但总统不会单独下令发射”。米利称，自己向佩洛西一再保证，“不存在非法、未经授权或意外发射的可能性”。

美联社指出，有消息称米利将军曾两次打电话给中国人民解放军的李作成将军，分别是在10月30日和1月8日，向他保证美国不会突然与中国开战，或者攻击中国，就算攻击，米利也会提前告诉中方。此事传出后，米利一直处于争议的中心。通话的细节也在华盛顿邮报记者最近出版的书“危险”当中被摘录。书里说，米利同意佩洛西的说法，两人都认为特朗普精神状态下滑。本次听证会期间，米利被问及是否与该书作者聊过，书中描写的他，是否能代表真实的他。米利回答说，自己没读过这本书。米利还说，自己“无权鉴定总统的精神状态”。米利强调，“我从未试图影响或者干预这个(攻击)程序，攫取权力或者介入命令的下达，但为了确保总统得到充分的信息，这个程序是需要我的建议和保障的”。

美联社指出，米利给中国打的电话是在特朗普任内最后几个月动荡不安的时候发出的，当时特朗普挑战2020年的选举结果。第二通电话是在1月6日之后的两天打的，当时一群暴徒袭击了美国国会，试图阻止国会宣布拜登胜选。