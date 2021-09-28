拜登面临国会投票的艰巨关键一周

自本周一（9月27日）开始，美国国会进入任务艰巨的关键一周，对包括拜登施政核心的历史性巨额法案等重大系列事项投票，于此同时，美国联邦政府面临停摆和债务违约的时间红线，两党必须就预算案及是否提高债务上限做出决定，报道预期相关谈判将焦灼而激烈。

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“华尔街日报”的报道说，即使美国国会已经习惯了在压力下运作，要想闯过本周的立法和财政难关也需要极速冲刺。民主党领导人正试图推进拜登政府施政核心的两项复杂法案：一项是大约1万亿美元的以获两党支持的基础设施法案，一项是庞大的医疗、教育和气候法案，其中，第二项法案3.5万亿美元的规模及其内容仍在民主党党内激烈争论。

与此同时，美国政府面临两道财政红线：首先是9月30日，如果两党届时不能就拨款法案达成一致，资金即将到期的美国政府将从10月1日起陷入停摆。法新社的报道说，如果说联邦政府“停摆”在美国的政治生活中时有发生，而这一次，民主共和两党都希望避免出现这一状况。为此国会必须在周四晚上午夜之前批准新的联邦预算。但到周一晚上，民主党提交的第一份预算案已经在参议院被否决，原因是由于该提案中包括有计划暂停美国债务上限的内容，而共和党对此措施坚决反对。

第二道红线在10月中旬，如果参议院拒绝提高美国债务上限，美国将面临违约风险。届时美国将无法再借贷或支付开支。这一史无前例的灾难性前景无疑将引发全球的金融地震。 目前，美国共和党拒绝批准有关暂停债务上限，其理由是这会给拜登开出一个空白支票，导致他进行“不负责任”任意开支。

报道说，即使美国国会能在本周末前阻止政府关门，麻烦也不会得到完全解决。攀升到28万亿美元的国家债务问题已经给金融市场带来了焦虑。上台后承诺要深刻改变美国的拜登，在目前所有这些关键议题上都唯有成功，这将是他面临的一个艰巨考验。周一这位年过7旬的总统在白宫向媒体说， “你们了解我：我生来就是一个乐观主义者，” 但现实距离成功显然尚远， 因此，到目前为止已全力投入国会民主党内部谈判的拜登也坦诚 ，其以医疗教育和气候法案为主的庞大法案获得通过的时间应该比预期的更长。他向记者说，尽管我非常希望，但“这可能不会在本周末发生“。

这一庞大投资法案共分两部分，一是规模1.2万亿美元的基础设施法案。除民主党外，已获得了部分共和党议员的支持。另一部分是更为庞大的医疗、教育和气候法案，价值共3.5万亿美元。共和党人坚决反对这一“历史性”的巨额项目。批评其为“不负责任”的支出。而其规模在民主党党内也存在激烈争论。

为确保法案通过，白宫和国会民主党领导人选择将两部分法案协同推进的战略，以民主党占多数的国会选票促其通过，但鉴于民主党在两院的多数非常脆弱，同时，左翼和偏中间派就法案的规模也存在争议，因此必须要确保民主党党内的一致。此前在全部民主党议员和三分之一共和党议员的支持下，参议院于 8 月初已批准了基础设施计划。而众议院的最终投票定于周四进行。众议院预算委员会在上周六（9月25日）晚些时候批准了众议院的立法版本。但温和派和进步派民主党人对该法案的许多条款仍有分歧，包括如何应对气候变化，以及如何对税法和医疗保健措施进行修改等。

据一位白宫官员说，刚刚过去的周末，拜登及其阁员、白宫官员等与几位摇摆不定的议员进行了谈话。如果谈判最终破裂，一些民主党人担心这将很难向选民交代，从而对明年将举行的中期选举造成负面影响。

周一参议院对民主党提交的第一份预算案投票因共和党反对被否决，据白宫声明说，当天拜登与国会民主党领导人佩洛西和舒默进行了交谈，他抨击共和党人“对美国经济的复苏缺乏兴趣” 。就下一步的发展，法新社报道说，最可能的情况是民主党重新修改其预算案，取消有关债务暂停的内容以便获得足够的支持票，在周五点到期之前批准预算延期，并避免政府“停摆”。至于更根本性的债务上限议题，则有待民主党做出决定，在未来几天或更长的几周内解决。