美国承认高估了阿富汗政府军，国防部长和参谋长就美国信誉持不同意见

在国际军队从喀布尔撤军的最后几天，阿富汗军队的迅速崩溃，使塔利班在阿富汗战争20年后轻松获胜。9月28日星期二，美国国防部长奥斯汀承认，美方低估了阿富汗军队士气低落的情况。

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劳埃德-奥斯汀表示：“我们与伙伴国一同训练出来的阿富汗军队通常是还没发射一枚子弹就溃败了，这让所有人都感到震惊，如果说不震惊，那是不诚实的”。

奥斯汀反思称，“我们没有意识到阿富汗政府军高级军官的腐败和无能程度，我们没有衡量阿什拉夫-加尼总统频繁而又莫名其妙的政策变更所带来的损害，我们没能预见到多哈协议之后，塔利班与四名地区指挥官之间达成协议造成的滚雪球般的效应，也没有预见到多哈协议给阿富汗政府军造成的严重士气打击”。

根据特朗普政府于2020年2月29日在多哈与塔利班签署的一项历史性协议，2021年5月1日前将完成全部撤军，以换取安全保证，并开启塔利班与阿富汗政府在喀布尔进行前所未有的直接谈判。经过几个月的思考，拜登决定尊重这一协议，同时将撤军的最后期限延长至8月31日。

参谋长马克-米利将军指出，美国从阿富汗撤出部署到后者部队的军事顾问，这一决定导致美方高估了阿富汗军队的能力。他说：“我们无法充分评估阿富汗政府军指挥部的士气和战斗意愿”，“你可以对飞机、卡车、汽车等进行计算，但你不能用机器去测量人的心”。

被问及美国的信誉是否因撤军问题受损，参谋长表示：“我们在盟友心中的信誉，以及我们在敌人心中的信誉，都正在被重新考量”，“因此可以用‘受损’这个词来形容”。不过，国防部长则认为，“美国的信誉仍然非常强大”。