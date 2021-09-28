路透社：美国参议员呼吁对世界银行数据操纵争议进行“全面问责”

美国参议院外交关系委员会的最高民主党人和共和党人敦促总统拜登对世界银行数据操纵争议“确保全面问责”。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃也卷入了该争议。格奥尔基耶娃上周五称对她的指控是“错误和虚假的”，并指责世界银行前任行长金墉的办公室操纵了数据。就格奥尔基耶娃自辩并炮轰金墉，评论称或坐实了世界银行涉嫌对中国数据造假。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，美国参议员呼吁对世界银行数据操纵争议进行“全面问责”。美国参议院外交关系委员会的最高民主党人和共和党人敦促总统拜登对世界银行数据操纵争议“确保全面问责”。该委员会主席、民主党参议员梅嫩德斯(Robert Menendez)和共和党参议员里施(James Risch)在周一发表的一份信函中说，拜登应指示美国财政部“尽职尽责，必要时确保全面问责”。

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃也卷入了该争议。从2019年4月起担任IMF总裁的格奥尔基耶娃正在回击世界银行一份外部调查报告的指控。该报告称她在2017年担任该行首席执行官时，对员工施加了“不当压力”，以提高中国在该行《2018年营商环境报告》中的排名。格奥尔基耶娃周五称对她的指控是“错误和虚假的”，并指责世界银行前任行长金墉的办公室操纵了数据。

据该报道，欧盟执委会副主席东布洛夫斯基周一在华盛顿会见了格奥尔基耶娃，并在推特发文表示支持，称“看到IMF的@KGeorgieva总是很高兴，”并称IMF在向成员国分配货币储备方面表现出“真正的领导力”。

路透社说，到目前为止，美国财政部仅表示正在研究对格奥尔基耶娃的指控。它控制着美国在IMF和世界银行的持股。