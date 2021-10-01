安理会紧急会议前夕朝鲜周四再试射防空导弹

朝鲜周四（9月30日）试射一枚新的防空导弹，距离联合国安理会今天就朝鲜近期接连试射召集紧急会议仅几个小时，此次试射更具挑衅意味。

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朝鲜官媒朝中社报道，“随着新关键技术的引入”，这枚试射的防空导弹具备“卓越的战斗性能”。朝鲜官方《劳动新闻》刊登了导弹从发射车上射出的照片。

朝鲜近期频繁进行导弹试射，就平壤周一发射据称是高超音速导弹，联合国安理会应美国、法国和英国的要求周五将召开紧急会议讨论，会议原定于周四举行，但应中国和俄罗斯的要求推迟到周五。

报道指，这是朝鲜一连串引发紧张局势的最新一举，自美国总统拜登今年一月上任后，平壤就一直伺机而动。

在周一发射高超音速导弹后，朝鲜驻联合国大使金成在联大宣称平壤有权”进行武器测试，以“加强防御能力”。

美国国务卿布林肯谴责朝鲜的行动制造了“更不稳定、更不安全”的前景。

朝鲜领导人金正恩周四早些时候拒绝了美国的对话提议，朝鲜指责乔拜登继续其前任的对朝“敌对”。

美国表示目前尚无法确认朝鲜周一发射的是否是高超音速导弹，如果是这将意味着一项重大技术进步，因为高超音速导弹的速度至少是音速的五倍。

就周四平壤的再次试射， 一名朝鲜研究员、前脱北者安灿一（音译）表示，这是“平壤希望利用武器试射在国际舞台强调存在感”。韩国总统文在寅近期再度呼吁平壤正式宣告朝鲜战争终结，美国也表示愿在不设先决条件的情况下与朝鲜代表会谈。安灿一说，朝鲜现在是以这种方式争取时间，尽可能从韩国和美国的提议中获得筹码。