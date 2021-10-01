潜艇危机后，欧盟推迟欧澳自贸谈判：澳大利亚呼吁不要过度解读

法国大宗潜艇交易搁浅，巴黎与堪培拉方面爆发不睦后不久，欧盟宣布欧澳自贸协议谈判进程做延长推后处理。点击以下视频，了解澳大利亚财政部长的看法。

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澳大利亚财政部长伯明翰，10月1日。 © SKY NEWS AUSTRALIA/ AP供图

美联社引述一名未具名欧盟官员的消息称，欧澳自贸谈判推迟进行的决定当中，潜艇交易搁浅一事“起到了一定的作用”。该官员称，自己由于与该自贸谈判直接相关，因而不得公开置评，只能匿名透露消息。但他也强调，暂时推迟自贸谈判，并不意味着谈判的终结，双方还是会继续致力于达成协议。

根据欧盟的数据，欧盟是澳大利亚2020年第三大贸易伙伴，仅次于中国和日本，并位列美国之前。欧澳自贸协定谈判始于2018年，今年六月的谈判之后，欧盟曾评价称，与澳大利亚的谈判“在良好且具有建设意义的氛围下展开，这体现出，双方都希望打造一个充满雄心的全面协议”。双方第12轮谈判原定本月晚些时候进行，现如今被延期，预计延期一个月。欧盟委员会负责贸易的发言人米里亚姆·加西亚·费雷尔（Miriam Garcia Ferrer）周五向美联社证实了这一决定，但没有给出任何推迟谈判的具体原因。

对此，澳大利亚财政部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）同一天表示，人们不应该“做过度理解”。伯明翰周五对澳大利亚天空新闻解释道：“我明白，在贸易谈判当中，欧盟一直在表达其对价值观的重视程度，澳大利亚也看明白了…这一谈判已经进行了数年之久，未来估计也要在耗费一段时间，因此我不认为推迟谈判一个月，会对最终结果造成重大改观”。