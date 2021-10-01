“谢谢你，葡萄牙”！阿富汗国家女子足球队庆祝抵葡一周

阿富汗国家女子足球队队长法尔昆达·穆赫塔吉（Farkhunda Muhtaj）表示： “葡萄牙是一个了不起的国家，影响了这么多女孩的生活，以多种方式支持我们并为这些女孩提供庇护…你们永远是我们的英雄，谢谢你，葡萄牙！”点击以下视频，了解详情。

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葡萄牙里斯本，阿富汗女足运动员们合影留念。 © AP供图

阿富汗国家女子足球队的队员们在里斯本庆祝了抵达葡萄牙一周。在获得庇护的葡萄牙登陆一周后，女孩们已经在努力去学葡萄牙语了。几个星期以来，她们在阿富汗等待音信，最终得以乘坐包机离开，而里斯本，也成为他们的目的地和新家。阿富汗国家女子足球队队长法尔昆达·穆赫塔吉（Farkhunda Muhtaj）在过去几周，从加拿大的家中，与队员们保持远程沟通，同时努力帮助安排救援。她告诉美联社：“她们离开了家园，把一切都抛在了身后”。

自从美国从阿富汗撤军以来，这群14到16岁的女孩和她们的家人一直试图离开。她们十分担心塔利班统治下的生活，而这种担心不仅仅是因为塔利班禁止女人和女孩参加体育运动，更是因为，她们本身就是女性人权的倡导者，和聚光灯下的那一群人。

美联社引述美国中央情报局前成员和空军退伍军人尼克·麦金利的话说，这项名为“足球行动”的救援任务，得到了前军事和情报官员、美国参议员克里斯·库恩斯、美国盟友和人道主义组织组成的国际联盟的帮助，后者与塔利班进行协调。救援工作一度很困难，难点在于人数：80人当中，包括26名青年团队成员，成人，儿童，婴儿。现在，他们都安然无恙，期待着回到足球场上。也许，她们会遇到葡萄牙球星罗纳尔多。