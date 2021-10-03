国际记者调查同盟将发布“潘多拉文件” 巴拿马担心再上“避税天堂”榜

继2016年公布 "巴拿马文件 "引发全球震荡后，国际记者调查同盟即将在今天（10月3号）公布全球迄今为止最广泛揭露金融秘密的文件，上一次被该组织调查的“避税天堂”巴拿马担心自己再次被盯上。

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国际记者调查同盟在推特上宣布，将在周日格林尼治国际标准时间16:30发布其 "迄今为止关于金融保密的最广泛的揭露"，这个报告是根据 "覆盖世界每个角落 "被泄露的1190万份文件所做。据国际记者调查同盟称，这个被命名为 "潘多拉文件 "的调查是117个国家的600多名记者共同工作的结果。

这个文件的爆料恐又会引发全球金融震动，上次被点名的巴拿马似乎尤其担心，继2016年ICIJ公布被称为 "巴拿马文件 "的前一次调查后，巴拿马可能陷入另一个避税天堂丑闻。

根据巴拿马媒体周六援引的一封政府信函，巴拿马政府担心它将在国际记者调查联盟周日公布的 "潘多拉文件 "的新避税地调查中被进一步钉死。巴拿马政府在通过一家律师事务所寄给国际调查记者联盟（ICIJ）的信中说损失可能难以估量，并警告"任何强化巴拿马可能是避税天堂的 "错误看法 "的出版 "都将对巴拿马及其人民造成毁灭性的后果"。

据报道，巴拿马政府在信函中列举了这个中美洲国家近年来进行的几项改革，但该国仍被列入法国和欧盟的避税天堂名单。报告指出，自2016年以来，有超过39.5万家公司和基金会被暂停注册，占当时存在的公司和基金会的一半。

2016年4月3日爆发丑闻的核心巴拿马律师事务所尤尔根-莫萨克和拉蒙-丰塞卡的在2018年宣布将停止运营，莫萨克-冯塞卡公司的1150万条遭泄露数字记录揭示了从企业家到国家元首、银行和运动员等一系列客户的财务和税务行为。巴拿马文件的公布在全世界引起了震动，导致冰岛总理西格蒙德-大卫-贡劳格松和当时的巴基斯坦总理纳瓦兹-谢里夫辞职。根据美国公共诚信中心的数据，它已经促使79个国家对可能的逃税或洗钱行为进行了至少150次调查。

此后，巴拿马进行了一系列改革，以加强银行监管，用监禁来惩罚逃税行为，并与经合组织（经济合作与发展组织）交换信息。政府在信中宣称，2016年的巴拿马 "与今天的巴拿马毫无关系"。