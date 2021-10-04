潘多拉文档

“潘多拉文件”曝光离岸交易 多国领导人矢口否认

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Au cœur des Pandora Papers, comme pour les Panama Papers, on retrouve toujours ces cabinets d'avocats, comme Alcogal
Au cœur des Pandora Papers, comme pour les Panama Papers, on retrouve toujours ces cabinets d'avocats, comme Alcogal © AFP - LOIC VENANCE
作者： 法广
8 分钟

好几个国家的领导人不接受国际调查记者联盟的调查结果。国际调查记者联盟揭露，全球约35名现任和前任国家领导人以及300多名政要和公务员被指利用离岸公司逃税和藏匿资产。

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由150多家国际媒体组成的联盟分析了从14个金融服务机构取得的将近1200万份秘密文件后，发现这些秘密，并整理出揭发这些非法资金活动的“潘多拉文件”。根据上述文件的披露，约旦国王阿卜杜拉二世在税收优惠的国家或地区创建了至少30家离岸公司，并通过它们在美国和英国购买了14处豪宅，价值超过1.06亿美元。10月4日王宫回复说：“这些信息不准确、扭曲并夸大其词”。

 

同样受牵连的克里姆林宫4日指他们是“毫无根据的指控”。 根据国际调查记者联盟（ICIJ）公布的“潘朵拉文档”（Pandora Papers）调查报告显示：俄罗斯总统普京为情妇克里沃诺吉赫（Svetlana Krivonogikh）在摩纳哥买了400万的豪宅。普京的其他好几个亲属也被提到。

科特迪瓦新总理帕特里克·阿奇(Patrick Achi)否认了在巴哈马 Bahamas拥有公司的指控。捷克总理安德烈·巴比斯(Andrej Babis)10月4日表示：我从来没有做过任何违法或错误的事情” 。“潘朵拉文档”说：他为一个空壳工公司投入了2200百万美金，在法国南部买了一栋大房子。2021年捷克立法选举将于2021年10月8日和9日举行。捷克总理表示：国际调查记者联盟披露的消息为的是在诋毁他的信誉。

根据潘多拉文档的披露：厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索(GuillermoLasso)在美国中西部南达科他州（South Dakota －SD）将资金存入两个信托机构。而拉索驳斥道： “我的所有收入都已申报，我已经在厄瓜多尔缴纳了所有的税款，使我成为该国个人的主要纳税人之一”。

该消息还披露说：刚果总统萨苏·恩格索(Denis Sassou Nguesso)在在英属维尔京群岛拥有一家离岸公司近二十年；而加蓬总统邦戈在 2000 年代末控制了那里的两家离岸公司。

总的来说，国际调查记者联盟调查的离岸资产与 336 名高管和政治家之间建立了联系，他们创建了近 1,000 家公司，其中三分之二以上位于英属维尔京群岛。

欧盟委员会主席冯德莱恩4日表示，这些做法“完全不能接受”，欧盟必须在这个问题上“做更多的工作”。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr zelensky）总以廉洁自居。但“潘朵拉文档”说：乌克兰总统从 2012 年起建立了一个离岸公司网络，该网络特别用于在伦敦购买三处豪华房产。

国际调查记者联盟的成员包括160名记者，遍佈全球60多个国家，协作进行深度调查报道。

美国的公共诚信中心(Center for Public Integrity) 为拓展国际调查报道，在1997年成立了国际调查记者联盟，专注如跨境犯罪、官商贪污，权力腐败等国际问题。ICIJ背靠公共诚信中心，结合数据新闻、公开资料和法律等专家意见，与全球记者分享最新资源和前沿报道技巧。

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