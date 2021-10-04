“潘多拉文件”曝光离岸交易 多国领导人矢口否认

好几个国家的领导人不接受国际调查记者联盟的调查结果。国际调查记者联盟揭露，全球约35名现任和前任国家领导人以及300多名政要和公务员被指利用离岸公司逃税和藏匿资产。

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由150多家国际媒体组成的联盟分析了从14个金融服务机构取得的将近1200万份秘密文件后，发现这些秘密，并整理出揭发这些非法资金活动的“潘多拉文件”。根据上述文件的披露，约旦国王阿卜杜拉二世在税收优惠的国家或地区创建了至少30家离岸公司，并通过它们在美国和英国购买了14处豪宅，价值超过1.06亿美元。10月4日王宫回复说：“这些信息不准确、扭曲并夸大其词”。

同样受牵连的克里姆林宫4日指他们是“毫无根据的指控”。 根据国际调查记者联盟（ICIJ）公布的“潘朵拉文档”（Pandora Papers）调查报告显示：俄罗斯总统普京为情妇克里沃诺吉赫（Svetlana Krivonogikh）在摩纳哥买了400万的豪宅。普京的其他好几个亲属也被提到。

科特迪瓦新总理帕特里克·阿奇(Patrick Achi)否认了在巴哈马 Bahamas拥有公司的指控。捷克总理安德烈·巴比斯(Andrej Babis)10月4日表示：我从来没有做过任何违法或错误的事情” 。“潘朵拉文档”说：他为一个空壳工公司投入了2200百万美金，在法国南部买了一栋大房子。2021年捷克立法选举将于2021年10月8日和9日举行。捷克总理表示：国际调查记者联盟披露的消息为的是在诋毁他的信誉。

根据潘多拉文档的披露：厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索(GuillermoLasso)在美国中西部南达科他州（South Dakota －SD）将资金存入两个信托机构。而拉索驳斥道： “我的所有收入都已申报，我已经在厄瓜多尔缴纳了所有的税款，使我成为该国个人的主要纳税人之一”。

该消息还披露说：刚果总统萨苏·恩格索(Denis Sassou Nguesso)在在英属维尔京群岛拥有一家离岸公司近二十年；而加蓬总统邦戈在 2000 年代末控制了那里的两家离岸公司。

总的来说，国际调查记者联盟调查的离岸资产与 336 名高管和政治家之间建立了联系，他们创建了近 1,000 家公司，其中三分之二以上位于英属维尔京群岛。

欧盟委员会主席冯德莱恩4日表示，这些做法“完全不能接受”，欧盟必须在这个问题上“做更多的工作”。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr zelensky）总以廉洁自居。但“潘朵拉文档”说：乌克兰总统从 2012 年起建立了一个离岸公司网络，该网络特别用于在伦敦购买三处豪华房产。

国际调查记者联盟的成员包括160名记者，遍佈全球60多个国家，协作进行深度调查报道。

美国的公共诚信中心(Center for Public Integrity) 为拓展国际调查报道，在1997年成立了国际调查记者联盟，专注如跨境犯罪、官商贪污，权力腐败等国际问题。ICIJ背靠公共诚信中心，结合数据新闻、公开资料和法律等专家意见，与全球记者分享最新资源和前沿报道技巧。