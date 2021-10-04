潘多拉盒子又出了谁？11岁富翁与清洁工女大亨在列

在对离岸公司的不透明性进行的广泛新闻调查中，约30名现任或前任领导人、300多名来自世界各地的政客以及名人和罪犯被扫描聚焦，抓个正着。

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据法新社今天报道说，国际调查记者联盟（ICIJ）公布的 "潘多拉文件 "中披露的大部分交易并不违法。但调查凸显了一些领导人的反腐言论与他们广泛使用避税天堂之间的反差差异。

自1999年上台以来，约旦国王阿卜杜拉通过位于维尔京群岛等避税天堂的公司网络在美国和英国购置了14处豪华房产。根据调查，他用1.06亿美元购买了加州马里布的三座海景别墅，以及伦敦和英国阿斯科特的房产。国王的律师向财团保证，国王使用了自己的个人财富，并使用离岸公司来保证安全和谨慎。

在成为总理之前，捷克亿万富翁安德烈-巴比斯将2200万美元投入空壳公司，用于资助购买法国南部穆根的大型房产--比高庄园。根据潘多拉文件，他在从政时的资产申报中并没有提到这些。捷克总理因欺诈性欧盟补贴和利益冲突而受到调查，他将在10月8日和9日面临该国立法选举评判。巴比斯说他没有做任何违法的事情，但在周日他谴责这是一个旨在在选举前 "诋毁 "他的伎俩。

英国前首相托尼-布莱尔和他的妻子在2017年通过购买维尔京群岛的一家公司获得了一栋办公楼，该公司拥有该处所。ICIJ报告说，这笔交易为他们节省了大约40万美元的税款。

肯尼亚总统乌胡鲁-肯雅塔将打击公共生活中的腐败和透明度作为其执政追求的标志。但他和他的六个家庭成员，包括他的母亲、一个兄弟和两个姐妹，在几个离岸公司至少有3000万美元。

巴基斯坦前总理纳瓦兹-谢里夫因上一次国际腐败调查 "巴拿马文件"丑闻导致下台，现总理伊姆兰-汗以一个强力反腐的竞选诺言于2018年夏天而当选为巴基斯坦领导人，根据该国际媒体调查团的说法，他的家庭成员和他的政府成员在海外账户中有数百万美元。在推特上，巴基斯坦总理保证将 "调查 "潘多拉文件中提到的所有巴基斯坦公民。

据BBC报道，与阿塞拜疆总统伊利哈姆-阿利耶夫（Ilham Aliyev）关系密切的人在英国进行了不透明的财产交易，包括以他11岁的儿子海德尔的名义购买了4500万美元的办公大楼。

根据ICIJ审查的文件，法国前部长和国际货币基金组织前总裁多米尼克-斯特劳斯-卡恩通过一家免税的摩洛哥公司向公司提供了数百万美元的咨询费。

哥伦比亚歌手夏奇拉和德国模特克劳迪娅-希弗也有离岸账户。据他们的代理人说，这不是一个逃税的案例。

黑手党老大拉斐尔-阿马托（Raffaele Amato）是电影《Gomorra》的灵感来源，他也用一家空壳公司在西班牙购买土地。阿马托被指控与许多谋杀案有关，他正在服20年的监禁。

法新社说，被俄罗斯媒体描述为弗拉基米尔-普京总统前情妇的斯维特拉娜-克里沃诺基赫，2003年通过离岸账户以400万美元的价格在摩纳哥购买了一套公寓。

据苹果日报说，国际调查记者同盟（ICIJ）周日（10/3）公布一项名为“潘朵拉文件”（Pandora Papers）调查报告，揭露多国政要在海外的秘密资产，俄罗斯总统普京没有海外资产，但据称是普京情妇的女子克里沃诺基赫（Svetlana Krivonogikh）引起注意，她过去职业是清洁工，28岁那年突然在摩纳哥买下价值360万欧元 的豪宅，相信是普京出手才让她摇身变成富豪。对于“潘朵拉文件”相关陈述，克里姆林宫回应，“都是不实说法”。

英国《卫报》指称，这间位于欧洲赌城摩纳哥赌场楼下的高级公寓有海景、配双车位，还可使用公寓的游泳池，保全森严，公寓顶楼还有私人花园和直升机停机坪。根据2003年过户文件，买家是设在英属维京群岛的布洛克维尔开发公司（Brockville Development Ltd），而布洛克维尔开发公司幕后金主又是两家注册于巴拿马的公司，像俄罗斯娃娃一样一层套著一层，让外界难以看出真正金主，但因“潘朵拉文件”揭密，追出克里沃诺基赫（Svetlana Krivonogikh）才是真正的屋主，她买房子才28岁，本业是清洁工，短短几年就变成超级富豪，她不只在摩纳哥买豪宅，在家乡圣彼得堡高贵地段拥有公寓，在莫斯科也有房产，名下还有游艇，总资产估计约1亿美元。

如何解释清洁工转眼富贵的童话故事？根据俄国媒体先前曾经报道过，克里沃诺基赫家世平凡，在她小时所住的公寓，要跟其他5户人家共用厨房与厕所，先前她曾读商，在一家商店当清洁工，1990年代后期她认识了普京，命运就此改变。当时普京是圣彼得堡副市长。

另一位据称是总统普京的密友Pyotr Kolbin与一项涉及寡头Gennady Timchenko（也是俄罗斯国家元首的朋友），也被揭露与潘多拉离岸调查故事有关，而俄罗斯主要电视频道的首席执行官Konstantin Ernst则通过一家离岸公司可疑地在莫斯科获得一块巨大的土地。

法新社说，克里姆林宫拒绝评论，并谴责这些是 "毫无根据的指控"。