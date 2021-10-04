诺贝尔医学奖出炉：未及新冠疫苗发明 选中温度触觉感受体突破

美国学者朱里雅斯和帕塔普蒂安因发现人类神经系统的温度和触觉感受体，4日获2021年诺贝尔医学奖。

2021年诺贝尔奖今天揭开序幕，医学奖得主率先揭晓，美国学者朱里雅斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）因发现人类神经系统的温度和触觉感受体而获奖。早前有猜测新冠肺炎病毒疫情冲击全球未了，新冠疫苗发明突破或许成为今年医学奖热门。

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据中央社今天报道称，学者朱里雅斯和帕塔普蒂安因发现人类神经系统的温度和触觉感受体，4日获2021年诺贝尔医学奖。

感知热、冷和触觉的能力对于人类生存至关重要，也是人们与周遭世界互动的基础。这些感受的神经冲动是如何启动、如何感受到温度和压力？今年的诺贝尔奖得主解决了这个问题。

去年诺贝尔医学奖得主为美国学者阿特尔（Harvey J. Alter）、莱斯（Charles M. Rice）及英国学者贺顿（Michael Houghton），因发现C型肝炎病毒共享殊荣。

诺贝尔奖是依瑞典炸药发明人诺贝尔（Alfred Nobel）的遗嘱所设，1901年开始颁发，今年是120周年。诺贝尔奖颁给得主1枚金质奖章及1000万瑞典克朗（约新台币3184万元）奖金。

受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，诺贝尔奖连续第2年取消于瑞典首都斯德哥尔摩举行现场颁奖典礼，改为电视和网络直播得主在各国领奖。

中央社说，医学奖得主于今天率先出炉后，明后天将陆续公布物理学奖和化学奖得主，万众瞩目的文学奖及和平奖将于7日和8日公布，瑞典央行创设的经济学奖则要等到11日才会揭晓。