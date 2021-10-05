今年诺贝尔文学奖会是西方以外的人得奖吗？

继中国作家莫言2012年获得诺贝尔文学奖后，这顶桂冠近10年都落在西方人头上，今年是否会令人耳目一新？瑞典学院将于7日揭晓得主，全球都关注他们如何实现多元性承诺。相关中国，中国的残雪、阎连科、廖亦武都曾被提到有获奖希望。瑞典学院的诺贝尔奖委员会有5名成员，任期3年，负责蒐集并讨论各方提名人选，然后向另外13名学院成员呈交5名入选者名单。经讨论后，这18名成员会于10月初投票决定得主。

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据中央社今天报道称，继中国作家莫言2012年获得诺贝尔文学奖后，这顶桂冠近10年都落在西方人头上，全球都关注他们如何实现多元性承诺。瑞典学院（Swedish Academy）于2018年卷入性骚扰丑闻，导致那年诺贝尔文学奖延后颁发，之后也不断因男性和以欧洲为中心的作家较获青睐而饱受抨击。

瑞典学院两年前承诺采行新标准，要让诺贝尔文学奖的触角更广、更重视性别平等。在那之后，有两名女性获奖，分别是2018年的波兰小说家奥尔嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）和2020年的美国诗人葛绿珂（Louise Gluck）。

但2019年得主奥地利作家彼得．汉德克（Peter Handke）就引发争议。他支持塞尔维亚的立场扩及塞尔维亚前总统米洛塞维奇（Slobodan Milosevic），这名卸任领袖曾因涉及种族灭绝而受审，逝于2006年。

此外，瑞典学院承诺给予不同地域的作家更多关注，目前也未实现。上一名来自欧美以外的得奖者是中国的莫言，已经是9年前的事。

瑞典大报“每日新闻”（Dagens Nyheter）上周末问道：“是诺贝尔文学奖该清醒清醒的时候了？”外界很难理解瑞典学院的喜好。过去50年来，诺贝尔文学奖的提名和讨论过程一直是在保密中进行；但这阻止不了文坛热烈猜测谁会是下一名得主。

据瑞典诺斯德出版社（Norstedts）文学总监巴文杰（Hakan Bravinger）告诉法新社：“他们意识到自己必须非常低调，非常保密，因为这会让这座奖更神祕，更令人兴奋。”巴文杰个人今年最看好加拿大作家玛格丽特．爱特伍（Margaret Atwood）获奖。

瑞典学院的诺贝尔奖委员会有5名成员，任期3年，负责蒐集并讨论各方提名人选，然后向另外13名学院成员呈交5名入选者名单。经讨论后，这18名成员会于10月初投票决定得主。

瑞典“每日新闻”文评藤特（Jonas Thente）说：“我相信他们真的想从过去忽视的地区发掘人才。”藤特猜想瑞典学院可能会选择匈牙利作家纳达斯（Peter Nadas）为今年的得主。藤特个人希望尼日利亚小说家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）以她的“跨文化经历”作品获奖，但也坦承44岁的阿迪契要得诺贝尔奖“可能还太年轻”。

历来诺贝尔文学奖最年轻得主是英国作家吉卜林（Rudyard Kipling），他于1907年得奖时才41岁。

优秀的非西方作家所在多有，肯尼亚的提恩戈（Ngugi wa Thiong\'o）、索马里的法拉（Nuruddin Farah）和莫桑比克的科托（Mia Couto）就一直是各界猜测的热门人选。韩国诗人高银在卷入性丑闻后，光环可能已淡去，但印度的塞斯（Vikram Seth）和中国的残雪、阎连科、廖亦武都曾被提到有获奖希望。西方强国都已有多名得主，以法国15人最多。而全球人口最多的中国和印度，目前仅各有一名作家获奖。2000年得主高行健虽出生于江西，但获奖时已是法国公民。

除了非洲、亚洲之外，加勒比海国家安提瓜和巴布达（Antigua and Barbuda）作家金凯（Jamaica Kincaid）和法属瓜德罗普（Guadeloupe）作家康得（Maryse Conde）也常被提及。若这两人之一中选，将是自1993年美国作家莫里森（Toni Morrison）以来，又有非裔女作家获奖。叙利亚诗人阿多尼斯（Adonis）和日本的村上春树长年是赌盘上的红人，却一直未得瑞典学院垂青。他们的书迷担心这两位文人会步上美国作家罗斯（Philip Roth）等人的后尘，直至辞世都得不到奖。

至于法国畅销作家韦勒贝克（Michel Houellebecq），他的煽动性风格和个性或许不符瑞典学院的口味，但前述彼得．汉德克的例子证明，如果瑞典学院认为整体作品值得认可，掀起文坛争论也在所不惜。

中央社指，据藤特说：“可能有人以为瑞典学院会想避开丑闻，但这只证明了诺贝尔文学奖从未如此难以预测。”