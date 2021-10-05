潘多拉文件：只有国际压力才能推动改变？

再次震惊世界的"潘多拉文件 "调查已经发现了超过29,000家离岸公司。其中许多是通过律师事务所设立的。律师事务所，遭指是离岸产业的一个重要组成部分。据法国国际关系暨战略研究所Iris洗钱问题专家和研究员Eric Vernier表示，这一最新的丑闻可能不是最后一个，而且不会结束。

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RFI：在潘多拉文件中间，就像巴拿马文件一样，我们总能找到这些律师事务所，比如Alcogal。他们的作用是什么？

Éric Vernier：不可否认，这是比巴拿马文件更严重的案件。但这些安排本身仍然是同一逻辑的一部分，而且几十年来一直如此。这些律师事务所仍然是专门从事帮助如何避税的机构，通过他们来确定大幅减少纳税的地方或国度。这使得建立空壳公司成为可能，一方面可以掩盖踪迹--著名的空壳公司--另一方面可以建立纳税优化方案，从而支付有时接近零的税款，甚至完全为零。

律师事务所Alcogal将会发生什么事情？

可以发生很多事情。一切都将取决于国际反应的力度和各国--特别是第一个相关国家巴拿马--的行动意愿。我认为，鉴于这一丑闻的规模和媒体的报道，当局至少会做点什么。我不知道他们在实施制裁方面会走多远，但无论如何，很明显，他们不可能不做出反应。事实上，往往是国际压力使他们采取行动。丑闻的程度和媒体的报道可能会导致对Alcogal的制裁，甚至可能导致对该律师事务所清算。

RFI：在任何情况下，我们可以看到，尽管有以前的丑闻曝光，但一直以来的做法上没有什么变化......

如果我们看一下专家和非政府组织定义的避税天堂，我们就会发现，许多国家靠这些安排生存，并将其作为一种专长。巴哈马和开曼群岛拥有最好的国际税务和金融运作专家。一旦你有了专业特长，就很难改变它。这对一个公司来说是如此，对一个国家来说也是如此，比如巴拿马当局就曾宣布，他们将致力于提高透明度和全面遵守法规。尽管潘多拉文件的档案可以追溯到几年前，但它们比巴拿马文件晚。此外，巴拿马仍然是被列入避税天堂黑名单的少数国家之一。很多时候，一些国家做出改变的样子，但当我们刮去皮表，我们就发现其实根本没有任何变化。

就其规模而言，这些揭露难道不能推动打击税务欺诈的斗争吗？

对此我将继续扮演不祥之鸟角色。在二十多年从事这些问题的研究工作中，我看到同样的问题一次又一次地出现：丑闻会不会改变事情？会不会使人们做出反应？我们是否能找到能够制定有效国际法规的政治家？随着丑闻的曝光，人们立即做出了相当强烈的反应，就有了重大声明。然后，随着几周、几个月和几年的时间过去，风又吹了回来。如果我们仔细看看，就会发现没有什么变化。证据是：一个丑闻接着一个丑闻，而且会继续下去。