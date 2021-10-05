“潘多拉文件”：瑞士金融顾问的不良行径

国际调查记者同盟(ICIJ)公开了1190万份文件的内容，这些避税港文件涉及多国政要及其他名人的财务资料。避税港连接了众多国家的金融顾问和银行，共同将资产转移到世界各地。“潘多拉文件”曝光瑞士金融顾问的不良行径。不过至此，瑞士立法人仍拒绝将反洗钱法律条款应用于律师和顾问。

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据瑞士新闻报道说，“潘多拉文件”(Pandora Papers)是新近泄露的一组秘密文件，它再次暴露了瑞士律师、会计师与顾问在管理权贵客户财富方面所扮演的角色。

被泄露的文件包含了巨额资金如何通过不透明的金融机构在全世界-包括瑞士-流通的细节。举例来说，瑞士中部的一位律师替外国权贵管理着60多个“邮箱公司”，这些人当中就有阿塞拜疆总统。

该报道称，据国际调查记者同盟透露，这些文件提及90多名瑞士顾问，其中26名向那些被反洗钱调查机构调查的客户提供服务。

虽然“潘多拉文件”还未证实任何犯罪行径，但此前的“巴拿马文件”等泄露文件都曾引发法庭指控。

近年来瑞士各银行已被迫严加管理，上报可疑的金融交易，但将此类要求延伸至金融顾问的努力都遭到否决。

瑞士新闻说，今年年初，尽管反洗钱金融行动特别工作组(FATF)和各非政府组织不断施压，瑞士立法人仍拒绝将反洗钱法律条款应用于律师和顾问。