美德意学者获今年诺贝尔物理学奖 研究地球暖化、复杂系统

2021年诺贝尔奖物理学奖由美籍日裔学者真锅淑郎、德国科学家哈斯曼及意大利学者帕里西共享殊荣。

2021年诺贝尔奖今天颁发物理学奖，由美籍日裔学者真锅淑郎、德国科学家哈斯曼（Klaus Hasselmann）及意大利学者帕里西（Giorgio Parisi）共享殊荣。

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据中央社今天报道说，2021年诺贝尔奖物理学奖由美籍日裔学者真锅淑郎、德国科学家哈斯曼及意大利学者帕里西共享殊荣。

真锅淑郎与哈斯曼因为对地球暖化的研究，建立可预测的物理模型，帮助人类了解地球气候以及人类如何影响它而获奖。帕里西则因对复杂系统（complex system）理论革命性发现而获得肯定。

去年诺贝尔物理学奖得主为英国科学家潘罗斯（Roger Penrose）、德国学者根策尔（Reinhard Genzel）及美国科学家吉兹（Andrea Ghez）。他们因为关于黑洞的研究发现而获奖。

诺贝尔奖是依瑞典炸药发明人诺贝尔（Alfred Nobel）的遗嘱所设，1901年开始颁发，今年是120周年。诺贝尔奖颁给得主1枚金质奖章及1000万瑞典克朗（约新台币3184万元）奖金。

受新冠病毒疫情影响，诺贝尔奖连续第2年取消于瑞典首都斯德哥尔摩举行现场颁奖典礼，改为电视和网络直播得主在各国领奖。

中央社说，医学奖得主于昨天率先出炉，在今天公布物理学奖得主后，明天将宣布化学奖得主，万众瞩目的文学奖及和平奖将于7日和8日公布，瑞典央行创设的经济学奖则要等到11日才会揭晓。