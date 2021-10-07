斯托尔滕贝格称撤销俄罗斯常驻北约代表团8名成员的常驻资格是对俄罗斯“恶意行动”的回应

周四北约30个成员国国家安全顾问在布鲁塞尔举行会议，就加强北约内部协作、共同应对外部威胁等议题进行讨论。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约撤销俄罗斯常驻北约代表团8名成员的常驻资格并不是针对某一特定事件，而是就俄罗斯近段时间以来实施的“恶意行动”的回应。

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斯托尔滕贝格在北约会后举行的新闻发布会上还说，巴黎与华盛顿之间围绕美国、英国和澳大利亚组成的三国联盟所产生的分歧不应该使北约出现分裂。法国因为美国、澳大利亚以及英国签订安全协议(AUKUS)并撕毁澳大利亚与法国400多亿美元潜艇合同而感到愤怒，指责美国是在背后捅刀子，做出了背叛盟友的行径。

就北约与莫斯科的关系，斯托尔滕贝格指出，北约与俄罗斯的关系现处于冷战以来的最低点，北约将加强对俄方“挑衅行为”的威慑和防御，但与此同时，北约也希望与俄罗斯开展有意义的对话。他说，北约已向俄罗斯提议，再次举行已冻结两年多的北约——俄罗斯理事会会议，但尚未得到俄方的积极回应。

北约组织官员6日表示，俄罗斯常驻北约代表团8名成员是“情报人员”，北约已撤销这8人的常驻资格，并再次削减俄代表团人员编制，从20人减至10人。俄罗斯外交部同日回应指出，这是北约散布所谓“俄罗斯威胁”的又一举动。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，北约对俄罗斯采取的不友好举动不允许俄罗斯对双方恢复对话的可能性抱有幻想，双方关系正常化的前景几乎已被彻底破坏。北约有关愿与俄罗斯实现关系正常化的声明和其实际采取的行动明显相互矛盾。

斯托尔滕贝格日前曾经表示，如果把从阿富汗撤军或者法国与美国之间发生龃龉视为跨大西洋联盟正在弱化，那将是一个错误。他警告潜在的对手说，北约将保持团结和决心，应对来自新老对手越来越多的威胁。他指出，北约和莫斯科的关系处在“冷战结束以来的最低点”。他说，“我们还看到俄罗斯在境外很多地方变得更加具有侵略性，而在俄罗斯境内则变得更加具有压迫性。”

有关中国方面，斯托尔滕贝格表示，“中国有着世界上第二大的国防预算。他们正在大量投资于新的军事能力，包括远程核武器系统，”斯托尔滕贝格说。“我预计，北约今后的新战略概念实际上将反映在如何与中国打交道的问题上远远更为全面和统一的立场。”