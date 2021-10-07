旧酒还是新人？今年诺贝尔文学奖得主将在斯德哥尔摩揭晓

诺贝尔文学奖历来是西方的奖项，今年国际最负盛名的这项文学奖将颁给亚洲还是非洲呢？法新社采访的评论家们提到了多为作家，肯尼亚作家恩古吉-瓦-提昂戈，印度作家人维克拉姆-塞斯、中国作家阎连科和廖亦武、索马里的纳努丁-法拉赫、莫桑比克作家米亚-科托或是尼日利亚作家奇玛曼达-恩戈兹-阿迪契。 谜底今天将在斯德哥尔摩揭晓，而此前说的要扩大候选作家范围的承诺到目前为止并没做到。

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世界各地的文学爱好者和出版商翘首期盼的诺奖年度获奖者的名字，今天下午当地时间1点左右，在瑞典学院所在地，两百周年纪念宫的镀金屋顶下揭开谜底。

不过长期以来，获奖者的典型形象还是相当容易确定的：男性，西方人，主要是欧洲人；不是最畅销书的作家，通常相对匿名；作品是用瑞典语撰写或已经被译成瑞典文。

自诺奖设立以来，117名文学奖获得者中，80%以上的获奖者是欧洲或北美人，男性获奖者101名，女性获奖者16名。

虽然评委们长期以来强调作家的国籍对他们来说并不重要。但诺奖委员会主席安德斯-奥尔森2019年秋曾说 "以前，我们对文学的看法是以欧洲为中心的，现在我们把目光投向全世界"。

自此开始，部分新规则已经实现。2018和去年的文学奖就是由两位女作家获得。 自2012年中国作家莫言诺奖折桂以来，文学奖只有欧洲人或北美人加冕，大胆之处反而在于不拘一格，如2016年获奖的鲍勃-迪伦大爆冷门。

然而，竞争仍然存在：法新社采访的评论家们提到了多为作家，肯尼亚作家恩古吉-瓦-提昂戈，印度作家人维克拉姆-塞斯、中国作家阎连科和廖亦武、索马里的纳努丁-法拉赫、莫桑比克作家米亚-科托或是尼日利亚作家奇玛曼达-恩戈兹-阿迪契。

安德斯-奥尔森本周向美国《新共和》杂志谨慎地重申，"文学价值 "仍然是 获奖"绝对和唯一的标准"。

日本的村上春树和叙利亚的阿多尼斯，虽然总被提名但从未获奖，他们仍有机会。

诺贝尔奖获奖名单将继续在奥斯陆揭晓，周五是和平奖得主，下周一的经济奖将是最后一项。