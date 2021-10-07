莫斯科表示北约无意与莫斯科建立正常化关系

北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格星期四表示，北约驱逐8名俄罗斯代表团成员并非与特定事件有关。莫斯科则说，这项行动显示北约无意与莫斯科建立正常化关系。

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中央社报道，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）星期四稍早表示，北约驱逐俄罗斯代表的行动，几乎完全破坏了俄国与北约关系正常化及恢复对话的希望。

他告诉记者：“北约代表在声明中说渴望与我国关系正常化，但这显然与实际行动相矛盾。这些行动使得我们不再对关係正常化抱持幻想。”

北约昨天还将俄罗斯代表团名额砍到半数，只剩至10人，本月底生效。这项决定据信已获得所有30个成员国同意。

不过，斯托尔滕贝格今天表示，北约将继续以“双向”方式在防卫和对话上与俄罗斯进行接触。

他说：“我们也准备好召开一场北约-俄罗斯委员会会议。实际上我们邀请俄罗斯开会已有一段长时间，至今尚未接获肯定答覆。”

法新社报导，俄罗斯并非华府领导的北约成员国之一，但在北约-俄罗斯委员会框架下长期派遣观察代表团。委员会成立已有20年，目的为了促进彼此在共同安全领域上的合作。然而自从莫斯科2014年吞并原属乌克兰的克里米亚后，委员会大致停止运作。

斯托尔滕贝格并形容北约与俄罗斯关系正处于冷战结束以来最低点，他归咎于莫斯科的侵略行为，包括在乌克兰边境增强兵力，以及违反中程核导弹条约。