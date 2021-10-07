COP15生物多样性大会下周一在昆明开幕

联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）定于下周一在中国昆明开幕，为期5天的线上会议将通过未来十年全球生物多样性保护等行动计划。

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受新冠疫情影响，在昆明的此次大会被多次推迟。会议举行之际，正值各方筹备联合国气候大会第26次会议下个月在格拉斯哥的举行。公约工作组两位联合主席之一巴西尔·范·阿弗尔（ Basile van Havre）周三在线上新闻发布会说。下周一大会的开幕将是公约谈判的“一个重要阶段”，北京还将在10 月 12 日至 13 日组织一次线上部长级峰会，届时将有“来自 94 个国家的 98 位部长”参加，并将提出一份《昆明宣言》。公约执行秘书Elizabeth Maruma Mrema向法新社表示，希望该宣言将进一步强调和承认生物多样性对人类健康影响的重要性、对政治决策的重要，为采取全球必要行动提供依据。

联合国《生物多样性公约》（CBD）成员国于2020 年 2 月在罗马举行了最后一次线下会议，之后的会议谈判均以线上形式举行。

法新社报道指，此次大会将根据 7 月份提交的谈判文本，提出全球生物多样性保护到 2050 年的四大主要目标、至2030 年的 10大里程碑目标以及 21 项的具体任务目标。这些目标旨在“通过保护区系统和其他有效的保护措施，如限制农业或塑料污染等，确保至少 30% 的陆地和海域得到保护”。

在资金方面，大会将建议增加“每年至少2000亿美元”保护性资金，同时减少有害性补贴“每年至少5000亿美元”。会议还将提出其他方面的措施，包括各国遵守所作气候承诺，改变过去所出现的任意而为做法。

报道指，截至目前由法国和哥斯达黎加主导提出的到 2030年 保护 30% 陆地和海洋的提议尚未获得各方的意见一致，巴西和南非表示反对，而在科学家方面，他们呼吁应确保对地球一半面积的保护。

报道引述一名法国外交官员指，谈判的其他关键点还包括对承诺实施的监督、资金问题、数字信息的资源生成、以及发展中国家要求发达国家为其生态转型买单等等。预期相关议题也将成为明年1 月在日内瓦会议的谈判中心内容。