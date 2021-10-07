IMF总裁格奥尔基耶娃任职世行疑为中国窜改报告数据案新进展

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示，WilmerHale律师事务所对她在担任世界银行首席执行官期间的行为进行了错误的描述，并且该律所曾向她保证，她参与其调查的情况是保密的。此前，格奥尔基耶娃曾指控是世行前总裁金墉操纵篡改数据。

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据路透社报道称，IMF总裁格奥尔基耶娃6日辩护说，在关于世界银行的调查中她被律所误导。根据路透社看到的副本，格奥尔基耶娃在致IMF执行董事会的一份详细声明中，拒绝接受WilmerHale关于她和世界银行其他高官施压工作人员篡改数据以利于中国的结论，并表示她曾被告知自己不是调查对象。

格奥尔基耶娃否认她曾向世界银行工作人员施压，要求他们采取行动来改变中国在2018年营商环境报告中的排名，并否认该排名与世界银行的增资建议之间有任何联系。

据知情人士透露，在就上述数据操纵指控约谈格奥尔基耶娃后，IMF执行董事会计划周五再次开会。

据法新社稍早报道称，国际货币基金（IMF）总裁格奥尔基耶娃被控在任职世界银行期间施压窜改数据、偏袒中国，IMF董事会已与负责调查的律师事务所代表会面。

根据IMF发言人莱斯（Gerry Rice）的简短声明，由24名董事与总裁组成的执行董事会说，今天已与威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）代表会面，事务所针对世界银行（World Bank）2018年「经商环境报告」（Doing Business Report）进行调查，这次会面是审查事项的一环。

声明还表示，IMF执行董事会「很快」会与格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）讨论此案，「执行董事会仍致力于彻底、客观、适时的审查」。

威凯平和而德律师事务所上月公布调查结果，发现格奥尔基耶娃于2017年到2019年担任世银执行长时，曾与其他高阶官员一起向工作人员施压，要他们把经商环境报告内的数据改成对中国有利。

经商环境报告依据投资环境来评比各国，涉案的2018年版报告已被世银撤销。格奥尔基耶娃于2019年转任IMF总裁，她曾说律师事务所的调查结果「有误」，还说她「没施压任何人窜改任何报告」。