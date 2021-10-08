北约秘书长：我们不把中国视为对手或敌人

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）日前在受访时说，北约需要在重要议题上与中国进行政治接触，包括气候变化和军备控制，不把中方视为对手或敌人。

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斯托尔滕贝格在政治新闻网站POLITICO10月6日刊登的采访中表示，北约计划与中国进行更多而非更少的合作。他说，“我们不认为中国是一个对手或敌人。我们需要在气候变化等重要问题上与中国接触；如果不包括中国，就没有办法在世界范围内减少足够的排放。我们需要与中国讨论军备控制。因此，我们需要在政治上与中国接触。同时，我们看到中国的崛起。”

斯托尔滕贝格说，“我们看到，中国很快将拥有世界上最大的经济体。他们已经拥有第二大的国防预算。他们已经拥有最大的海军。他们正在大量投资于新的现代能力，包括核能力。”北约秘书长还补充说，“他们在使用许多新的颠覆性技术方面处于领先地位，例如人工智能--也将其整合到新的非常先进的武器系统中。而且我们看到一个更加自信的中国，例如，在南中国海。所有这些都关系到我们的安全，因此北约必须对此作出回应。”

当谈及与俄罗斯和中国的武器协议的未来时，斯托尔滕贝格说，“在过去几年里，我们看到一些非常重要的军备控制协议的消亡，主要是因为俄罗斯的违反行为--称为《中导条约》的东西，它禁止所有中程武器系统或导弹。好消息是，俄罗斯和美国实际上能够同意延长一个叫做《新裁武条约》的协议，这是一个对远程核弹头或远程导弹弹头进行限制的协议。”

斯托尔滕贝格续称，“这很重要，因为它给了我们一些时间来尝试在此基础上取得军备控制议程上的进展......当然，中国也必须被包括在内，因为中国是一个全球大国，随着全球角色也带来了全球责任。因此，我们正在努力寻找将中国纳入军备控制的方法。”

就为何美国和澳大利亚达成的三边安全协议（AUKUS）和潜艇计划对北约来说仍然是一个胜利？斯托尔滕贝格指出，“我理解法国感到失望。与此同时，北约盟国早在今年6月在布鲁塞尔与拜登总统和所有其他领导人举行的北约峰会上就同意，我们需要与我们所谓的亚太伙伴更紧密地合作。它是澳大利亚，但也是新西兰、日本和韩国在许多问题上，包括网络，但也解决我们在这个地区看到的海上挑战。因此，北约盟友与澳大利亚合作是一件好事。”

就北约如何准备在气候变化后的世界中保护自己，斯托尔滕贝格说，“关于气候变化和安全之间的联系，它将影响我们进行军事行动的方式，极端的热度，海平面上升......将影响海军基地和军事设施。我们有北约士兵在伊拉克行动；去年他们在那里有很多天的温度超过了50摄氏度。当然，什么样的设备、制服、如何在这些极端的天气条件下发挥作用都很重要。”

斯托尔滕贝格称，“ 极地冰层的融化将改变我们可以行动的地方或在高纬度的北方，等等。因此，它将直接影响到我们的军队如何组织和执行他们的任务和行动。”他说，“第三，北约在减少排放方面可以发挥作用，因为现在越来越多的国家同意他们应该减少温室气体的净零排放。然后，我们还必须减少军事行动的排放。我们必须在不妨碍、减少我们武装部队的力量和效率的情况下做到这一点。我认为这绝对是可能的。”