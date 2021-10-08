用文字捍卫言论自由 俄菲记者获颁2021年诺贝尔和平奖

挪威诺贝尔委员会10月8日宣布，将2021年诺贝尔和平奖授予玛丽亚•雷沙（Maria Ressa）和德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov），以表彰二人作出的贡献。玛丽亚•雷沙是菲律宾社交网络新闻媒体《拉普勒》(Rappler)创办人，而穆拉托夫是俄罗斯最大独立报《新报》的总编辑。

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诺贝尔奖周五通过官方推特宣布，“挪威诺贝尔委员会决定将2021年诺贝尔和平奖授予玛丽亚•雷沙和德米特里•穆拉托夫，以表彰他们为保障言论自由所做的努力，而言论自由是民主和持久和平的前提条件。”挪威诺贝尔委员会的声明称，“雷沙女士和穆拉托夫先生获得和平奖，是因为他们在菲律宾和俄罗斯为言论自由进行了勇敢的斗争。同时，他们也是所有在民主和新闻自由面临日益不利条件的世界上为这一理想而挺身而出的新闻工作者的代表。”

声明说，“玛丽亚•雷沙利用言论自由来揭露她的祖国--菲律宾的滥用权力、使用暴力和日益严重的专制主义。2012年，她共同创立了《拉普勒》，这是一家从事调查性新闻报道的数字媒体公司，她现在仍是该公司的负责人。作为一名记者和《拉普勒》的首席执行官，雷沙显示她是一个无畏的言论自由的捍卫者。《拉普勒》将批判性的注意力集中在杜特尔特政权有争议的、谋杀性的反毒品运动上。死亡人数如此之多，以至于该运动就像一场针对该国人民的战争。雷沙女士和《拉普勒》还记录了社交媒体是如何被用来传播假新闻、骚扰反对者和操纵公共言论的。”

声明续指，“德米特里•安德烈耶维奇•穆拉托夫几十年来一直在日益严峻的条件下捍卫俄罗斯的言论自由。1993年，他是独立报纸《新报》（Novaja Gazeta）的创始人之一。自1995年以来，他担任该报的总编辑共24年。《新报》是当今俄罗斯最独立的报纸，从根本上对权力持批评态度。该报以事实为基础的新闻报道和职业操守，使其成为其他媒体很少提及的俄罗斯社会可审查方面的重要信息来源。自1993年创办以来，《新报》发表了一些批评性文章，主题包括腐败、警察暴力、非法逮捕、选举欺诈和‘网络水军工厂’，以及在俄罗斯境内外使用俄罗斯军队的情况。”

声明说，“《新报》的反对者以骚扰、威胁、暴力和谋杀作为回应。自该报创办以来，已有六名记者被杀害，其中包括写了关于车臣战争的揭露性文章的安娜·波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaja）。尽管有杀戮和威胁，总编辑穆拉托夫仍拒绝放弃该报的独立政策。他一贯捍卫记者的权利，只要他们遵守新闻业的专业和道德标准，就可以写他们想写的任何东西。”

声明说，“自由、独立和基于事实的新闻报道有助于防止滥用权力、谎言和战争宣传。挪威诺贝尔委员会相信，言论自由和信息自由有助于确保公众知情。这些权利是民主的重要先决条件，可以防止战争和冲突。将诺贝尔和平奖授予玛丽亚•雷沙和德米特里•穆拉托夫，是为了强调保护和捍卫这些基本权利的重要性。”

声明表示，“没有言论自由和新闻自由，就很难成功地促进国家间的友爱、裁军和更好的世界秩序在我们这个时代取得成功。因此，今年的诺贝尔和平奖的颁发牢牢扎根于阿尔弗雷德•诺贝尔的遗嘱规定中。”

根据无国界记者组织（RSF）的最新排名，在被评估的全球180个国家中，近四分之三（73%）的新闻自由状况“存在问题、困难甚至非常严重”。据无国界记者组织提供的数据显示，自今年年初以来，全世界有24名专业记者被杀害，另有350名记者仍在狱中。无国界记者组织秘书长克里斯托夫•德洛瓦（Christophe Deloire）对此表示，这个奖项是“对行动的呼吁”。保护记者委员会（CPJ）是另一个颇具影响力活动组织，其向两位“令人难以置信的记者（......）致敬，而此时新闻界在世界各地正面临越来越多的威胁。”