联合国秘书长：新闻自由至关重要 俄得奖人：献给捍卫言论自由牺牲者

挪威诺贝尔委员会10月8日宣布，将2021年诺贝尔和平奖授予玛丽亚•雷沙（Maria Ressa）和德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov），以表彰二人作出的贡献。联合国秘书长古特雷斯当天通过推文在向他们表达祝贺时强调，新闻自由对和平、正义和人权至关重要。

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诺贝尔奖周五通过官方推特宣布，“挪威诺贝尔委员会决定将2021年诺贝尔和平奖授予玛丽亚•雷沙和德米特里•穆拉托夫，以表彰他们为保障言论自由所做的努力，而言论自由是民主和持久和平的前提条件。”玛丽亚•雷沙是菲律宾社交网络新闻媒体《拉普勒》(Rappler)创办人，而穆拉托夫是俄罗斯最大独立报《新报》（Novaja Gazeta）的总编辑。

迄今，独立报纸《新报》的报社中有６名员工被杀害或离奇死亡，包括写了关于车臣战争的揭露性文章的著名俄罗斯女记者安娜·波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaja）。

就这一消息，古特雷斯通过推特表示，“祝贺玛丽亚•雷沙和德米特里•穆拉托夫获得诺贝尔和平奖。”他称，“这一认可提醒我们，如果一个社会没有能够调查不法行为、向权力说真话的记者，这个社会便不可能有自由。”古特雷斯强调，“新闻自由对和平、正义和人权至关重要”。

联合国人权事务高级专员办事处发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）在所发表的声明中说，将诺贝尔和平奖授予雷沙和穆拉托夫是对记者在最困难情况下工作的承认。去年，针对记者的攻击有增无减。

联合国驻日内瓦办事处新闻发言人维尔卢奇（Alessandra Vellucci）表示，联合国秘书长一再呼吁将新闻自由作为民主的重要工具，言论自由是民主和持久和平的先决条件。

2020 年，世界粮食计划署因其“在冲突地区与饥饿作斗争并改善和平条件的努力”而荣获诺贝尔和平奖。粮食计划署执行主任大卫·比斯利（David Beasley）在所发表的一项声明中称，“这一奖项是对雷沙和穆拉托夫在促进和平方面所发挥的重要作用的一种崇高认可。作为2020年诺贝尔和平奖得主，粮食计划署很高兴将火炬传递下去”。他坚信今天世界对和平的需求和一年前一样迫切。

联合国教科文组织在发表的推文中赞扬雷沙和穆拉托夫为维护言论自由所做的努力。声明强调，“没有新闻自由就没有民主。没有对权力说真话的记者，就没有新闻自由。”

俄媒“塔斯社”（TASS）引述穆拉托夫的话表示，“我不能承担所有的功劳。这要感谢《新报》和那些在捍卫人们的言论自由权时牺牲的人。”在《拉普勒》的一次直播中，雷沙说，她得知消息后“处于震惊之中”。

她说，“这表明，诺贝尔和平奖委员会意识到，一个没有事实的世界意味着一个没有真理和信任的世界。”雷沙说，将诺贝尔和平奖颁给记者们证明了“没有事实，一切皆无可能。”