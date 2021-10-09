菲律宾诺贝尔和平奖得主：奖项献给全球所有新闻工作者

2021年诺贝尔和平奖得主之一的菲律宾社交网络新闻媒体《拉普勒》(Rappler)的创办人玛丽亚•雷沙（Maria Ressa）10月9日表示，这个奖项要献给“世界各地的所有新闻工作者”。她誓言会继续为媒体自由奋斗。该奖今年的另一名得主，俄罗斯最大独立报《新报》（Novaja Gazeta）的总编辑德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov）8日称，“我不能承担所有的功劳。这要感谢《新报》和那些在捍卫人们的言论自由权时牺牲的人。”

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雷沙和《拉普勒》平台长期以报道和监督菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）政府的政策闻名。她接受法新社采访时说，“这真的是为了全世界所有新闻工作者”。雷沙说，“我们在许多方面都需要帮忙…新闻工作者现在碰到的困难与危险增加许多。”

菲律宾新闻团体和人权活动家称赞雷沙的获奖是在一个被列为世界上对记者最危险的国家中的“胜利”。自2016年杜特尔特上台以来，雷萨和《拉普勒》经历了新闻自由倡导者所说的一系列刑事指控、调查和在线攻击的折磨。杜特尔特抨击《拉普勒》为“假新闻机构”，而雷沙则是网上辱骂水军的目标。

现年58岁的雷沙说，她希望这个奖项能够为她和菲律宾的其他记者提供一个保护伞，让他们免受人身攻击和网络威胁。她说，“这种‘我们对抗他们’的氛围并非记者创造，而是那些想要分化社会的掌权者造成。”她形容这次获奖就像是“一剂肾上腺素”，希望能激励同业无所畏惧从事新闻工作。

《拉普勒》是发布杜特尔特执政下菲律宾当局反毒品运动中令人震惊的杀戮图片，并质疑其法律依据的相关媒体之一。国际刑事法院的法官已经授权对这场血腥运动中可能发生的“反人类罪”进行全面调查。

菲律宾其他媒体也受到了杜特尔特的指责，包括《菲律宾每日问询者报》和菲律宾最大广播电视公司ABS-CBN，后者去年因营业执照到期换照未过，遭到断讯。

雷沙表示，《拉普勒》的独立性意味着它可以反击打压。她说，“我们没有其他业务需要保护......因此，我们很容易进行反击。”雷沙说，针对她包括逃税在内的七起法律案件仍在法院审理中，这是“可笑的”，她决心要赢。雷沙正在保释中，等待对去年一起网络诽谤案的定罪提出上诉，为此她将面临长达6年的监禁。另外两起网络诽谤案在今年早些时候被当地法院驳回。

雷沙说，“如果我允许我的情绪和头脑中的恐惧支配我们的反应，这种滥用权力的做法就会奏效--最大的挑战始终是战胜你的恐惧。”她说，“无畏并不意味着不害怕，它只是意味着知道如何处理你的恐惧。”

俄罗斯“塔斯社”周五在挪威诺贝尔委员会颁奖后引述穆拉托夫的话说，“我不能承担所有的功劳。这要感谢《新报》和那些在捍卫人们的言论自由权时牺牲的人。”

迄今，《新报》报社中有６名员工被杀害或离奇死亡，包括写了关于车臣战争的揭露性文章的著名俄罗斯女记者安娜·波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaja）。