身陷窜改报告门 IMF即将决定总裁格奥尔基耶娃去留

自华盛顿方面消息，国际货币基金组织（IMF）10月8日表示，将“很快”决定被指曾为中国修改报告数据的该组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）的去留。近日的一份调查报告指，格奥尔基耶娃2017年在担任世界银行首席执行官期间曾对职员施加不当压力，要求在世银旗舰报告《营商环境报告》中修改数据以对中国有利。该指控则遭到了她本人否认。

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IMF执行董事会在周五的会议后表示，在评估该案件方面取得了“重大进展”，但同意“要求提供更多的澄清细节，以便很快结束对该问题的审议。”现年68岁的保加利亚人格奥尔基耶娃于周四表示，她希望能“迅速解决”该案件。IMF执行董事会正在审查由威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）上个月公布的一项调查，该调查发现，在担任世界银行首席执行官期间，格奥尔基耶娃曾向工作人员施压以改变版备受关注的《2018年营商环境报告》中对中国有利的数据的高层官员之一。

在周五晚间发布的声明中，IMF一位发言人表示执行董事会已经推进了对情况的“全面、客观和及时的评估”，但尚未完成调查。声明称，“作为其正在进行的审查的一部分，IMF执行董事会今天举行会议，讨论威凯平和而德律师事务所对世界银行《2018年营商环境报告》的调查所提出的事项。执行董事会此前已就此事与威凯平和而德律师事务的代表，以及总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃举行了会议。”

声明表示，“执行委员会仍然致力于进行彻底、客观和及时的审查。虽然执行局在评估方面取得了重大进展，但它在今天的会议上同意要求提供更多的澄清细节，以便很快结束对该事项的审议。”据了解，格奥尔基耶娃本周曾在IMF董事会上发言。她一再否认报告的结论，并在周四公布了她的律师给董事会的一封信，反对威凯平和而德律师事务所的调查结果，以及她对24名董事会成员的12页的证词。

威凯平和而德律师事务所的调查报告指出，格奥尔基耶娃和创立《营商环境报告》的保加利亚籍前世行经济学家詹思敏（Simeon Djankov），及前世界银行行长金墉的办公室施压职员操弄数据，以让中国在《2018年营商环境报告》中投资环境的全球排名从85位上升到78位。据称，其动机是为了帮助赢得北京对世行管理层谋求的一个重大增加注资行动予以支持。

据法新社报导，一位接近此事的消息人士在不愿透露姓名的情况下说，IMF执行董事会可能在周六再次开会。这位消息人士补充说，格奥尔基耶娃已经赢得了法国和其他欧洲国家的支持。据两位了解情况的消息人士称，作为IMF的重要成员，美国尚未就这一争议表明其立场。目前时间是关键问题，因为IMF和世界银行的秋季会议将于周一开始。