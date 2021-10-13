美国召集峰会聚焦勒赎软件攻击 30国与会

召集约30个国家于今明两天一同开会，以强化对抗勒赎软件的国际作战，但俄罗斯未获邀请。参与今明两天视讯会议的国家和组织，包括英国、澳大利亚、印度、日本、法国、德国、韩国、欧洲联盟（EU）、以色列、肯尼亚、墨西哥、加拿大、巴西、乌克兰、爱尔兰、南非、阿拉伯联合酋长国、保加利亚、爱沙尼亚、多米尼加共和国、新西兰、新加坡等。

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据中央社今天报道称，据一名白宫高官表示，华府召集约30个国家于今明两天一同开会，以强化对抗勒赎软件的国际作战，但俄罗斯未获邀请。

在勒赎软件攻击中，骇客会挟持数据或网络，以换得加密货币赎金。美国曾遭受一系列相关攻击，特别是在今年上半年。法新社说，虽然莫斯科政府否认有关，但西方国家经常把矛头指向说俄语或是在俄国境内运作的骇客集团。路透社则引述民间网络安全专家指出，许多勒赎软件集团的运作地点为乌克兰和俄国。一些美国官员和分析家宣称，俄国勒赎软件集团是在克里姆林宫默许下运作，但不受俄国政府直接控制。

根据白宫高官，相关讨论将环绕4大主题：建立抵抗勒赎攻击的韧性、加密货币在洗白赎金的角色、执法与司法行动，还有外交行动等。

这名官员说：“我们开始递出邀请时，（各国）极为渴望参与、学习、帮助他国累积能力。”被问及莫斯科为何缺席，这名消息人士表示：“我们没邀请俄国人参与的原因很多。”但他也提到，华府已就此议题与莫斯科另行建立沟通管道。

美国总统拜登（Joe Biden）7月与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）通话时，曾要求普京“采取行动”对抗在俄国运作的勒赎软件集团。

据白宫官员说，华府与莫斯科已建立一个专家小组进行“坦率和专业的交流”，“我们已看到俄国政府采取一些作为，并期待看到后续行动”。但根据美联社，目前还不清楚普京政府采取了什么作为。俄国不会引渡本国公民，美国联邦调查局（FBI）副局长阿巴特（Paul Abbate）上月也在安全论坛上说，他没看到俄国政府采取动作打击勒赎软件行为人的迹象。预料美国主管政治事务的国务次卿卢岚（Victoria Nuland）本周访问莫斯科，与俄国副外长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）会谈时，将讨论到这项议题。

据该报道，根据美国政府数据，2020年全球因勒赎软件支付的赎金超过4亿美元，2021年第一季则超过8100万美元。