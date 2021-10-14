世卫成立新团队重启新冠溯源调查 依然任重道远？

世卫组织成立了一个新的科学家小组，他们的任务将包括尝试重启陷入停滞的新冠病毒溯源调查。这个26人团队的成员来自美国、中国、印度、尼日利亚和柬埔寨等国家。世卫组织总干事谭德塞是批评该组织在首次调查后所得出的结论的科学家之一。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道称，世界卫生组织成立了一个新的科学家小组，他们的任务将包括尝试重启陷入停滞的新冠病毒溯源调查。新冠病毒导致了全球范围的严重疫情。

这个26人团队的成员来自美国、中国、印度、尼日利亚和柬埔寨等国家，规模大于今年早些时候派往中国武汉的10人国际科学家小组。武汉在2019年12月最先确认暴发新冠疫情。该小组还将肩负更广泛的任务，领导对未来流行病以及新冠疫情的调查。

全球卫生专家表示，今年早些时候第一支专家小组遭遇的一些困难可能依然存在，包括无法获得可能的早期新冠病例的数据以及其他潜在证据。WHO官员表示，留给他们分析中国血液样本和其他有关大流行何时、如何以及在哪里开始的重要线索的时间已经不多了。

WHO紧急项目执行主任瑞安(Mike Ryan)周三向记者表示，“这是我们最好的一次机会，也可能是我们了解新冠病毒起源的最后机会”，至少是以集体和合作的方式。他说，“我们正处于一个非常重要的时刻。”

中国几个月来一直表示，已完成WHO新冠溯源工作的中国部分，并呼吁WHO派遣一个小组前往其他国家，特别是美国，调查新冠疫情是否是由那里的实验室事故造成。此外，中国政府已收紧对国内科学家可以就新冠溯源进行的研究的限制，这让WHO鼓励研究新冠病毒最初是如何在武汉出现的努力受挫。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇表示，中国和世卫组织在联合发布的研究报告中做出的结论和建议一直受到国际社会和科学界的认可，必须予以尊重和实施。他说，未来的全球溯源研究应当也只能在这一基础之上展开。

WHO成立的这个新团队代表了推动上述部分研究向前发展的一种尝试。该团队包括病毒学、流行病学和动物健康方面的专家，以及至少一位实验室生物安全方面的专家。

这位生物安全专家是Kathrin Summermatter，她去年告诉一家瑞士报纸，她认为新冠病毒不太可能源自实验室事故，因为与实验室有关的疫情往往会感染少数受过适当应对培训的工作人员。Summermatter周三没有回复记者的置评请求。她在2020年2月的声明与其他科学家的声明相似，这些科学家已表示，当时他们是在回应公众的猜测，即新冠病毒是在实验室有意打造的生物武器。

华尔街日报报道说，WHO表示，将在为期两周的公众意见征询期后最终确定这个新团队的成员。已有成百上千名科学家申请加入该团队。

该团队包括原国际和中国调查组的六名成员，这一调查组在武汉进行一个月调查后于今年早些时候发布了一份新冠病毒溯源报告。该报告认为，新冠病毒最有可能源自蝙蝠，并通过一种中间动物传播给人类，并呼吁进行一系列新的研究。

他们建议进行的研究包括：进一步追溯已知最早病例是如何感染的；更详细地了解疫情前有哪些活体动物在武汉市场出售；对2019年底以来储存在血库的血液样本进行检测，包括中国部分地区的血库，这些血库一般只会把样本保存两年，也就是说，这些样本很快就会到期。

第一批专家团队的结论是，新冠病毒“极不可能”从武汉的一个实验室中流出，主要是因为没有已知的记录表明该实验室培养了与导致此次疫情的病毒足够类似的病毒。许多其他科学家后来批评了该团队的结论，包括WHO总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。

新的WHO团队还将致力于更快开始调查新发现病毒的起源。荷兰病毒学家Marion Koopmans在今年早些时候的一次网络研讨会上建议，这种调查应该成为疫情暴发时的常规做法。Koopmans既是赴武汉调查的WHO团队的成员，也是新成立的WHO团队的成员。

谭德塞、瑞安以及WHO上述卫生应急项目新发疾病和人畜共患病部门负责人Maria van Kerkhove周三在学术期刊《科学》(Science)上发表了一篇社论，称对已造成至少480万人死亡的新冠病毒起源的调查受到了政治阻碍。他们呼吁科学家紧急开展第一批到中国调查的专家组建议的研究，并领导为下一次可能的疫情暴发进行更好的准备。

华尔街日报报道称，谭德塞和上述社论的共同作者还呼吁对新冠疫情是否因武汉一个实验室的事故所引发进行更深入的研究。他们写道：“除非有足够证据，且这些结果予以公开分享，否则不能排除实验室事故的可能性。”该社论表示：“病毒溯源的科学进程受到了政治化的伤害，这就是全球科学界必须加倍努力推进这一科学进程的原因。”