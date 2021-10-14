世卫：疫情蔓延 全球患肺结核激增

世界卫生组织10月14日表示，由于新冠疫情蔓延，导致肺结核患者无法获致医疗照护，全球肺结核病例10年来首度激增。法新社报导，疫情冲击抹煞多年来遏止这个可治愈疾病所取得的进展。全球肺结核患者数以百万计。

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世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）发表声明说：“这是全球务必高度关注的警讯，以提醒世人亟需投资与创新，弥补数以百万计罹患这种古老但可预防和治疗疾病的患者，在诊断、治疗和护理方面的不足。”

根据世卫组织发布的2020年肺结核年度报告，由于未被诊断及未接受治疗的病例益增，根除肺结核的进展严重受阻。

世卫组织估计，约有410万人患肺结核却未被诊断或未经正式公告，比2019年的290万人大幅增加。

由于医疗经费支用于对付新冠疫情，加上封城使民众就医难，以致肺结核患者的病情更恶化。

世卫的报告另指出，如此也导致民众寻求预防性治疗的人数也降低，2020年是280万人，比2019年减少21%。

这份报告指出，去年约有150万人因患肺结核而丧命，当中21万4000人感染爱滋病毒（HIV），2019年则120万人因患肺结核而死，当中20万9000人感染爱滋病毒。