英国剑桥大学另类金融研究中心周三公布的数据显示，美国已经超过中国，成为世界上最大的比特币开采国。这些数据显示，中国国务院在5月底打击境内比特币交易和挖矿所产生的影响，使得行业大举受创，导致矿工结束运营或转移到海外。据消息说，比特币挖矿过程中大量使用电力。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，美国超越中国成为全球最大比特币挖矿中心，因受中国打压行动影响。

根据英国剑桥大学另类金融研究中心周三公布的数据显示，中国在连接到全球比特币网络的计算机运算力中的份额，即所谓的“哈希率”，已经从5月份的44%下降到7月份的零，而在2019年曾高达75%。

其他地方的矿工则是已经填补中国空缺，采矿设备制造商将注意力转移到北美和中亚，中国较大的矿工也在转移，尽管这个过程充满了物流方面的困难。

据数据显示，美国目前挖矿份额居全球之冠，截至8月底，约占全球哈希率的35.4%，其次是哈萨克斯坦和俄罗斯。

路透社说，比特币是由高算力计算机创造或“挖掘”出来的，通常是在世界不同地区的数据中心，这些计算机竞争解决复杂的数学难题，在这个过程中大量使用电力。