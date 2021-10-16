赖斯指北京利用台湾亲中势力 朱立伦谴责民进党告“黑状”

美国前国务卿莱斯14日以9月台湾立法院爆发肢体冲突为例，怀疑是中国遥控台湾内部亲中势力所为。朱立伦对此表示，这是绿营向美方政治人物提供错误讯息，给台湾反对势力贴上“亲中卖台”标签。民进党回应要国民党拿出实际行动撕掉亲中标签。

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据中央社今天报道称，国民党主席朱立伦今天说，绿营向美方政治人物提供错误讯息，将台湾反对势力贴上“亲中卖台”标签。民进党晚间表示，朱立伦是对号入座“亲中势力”的指控，也盼国民党用实际行动撕掉亲中标签。

美国前国务卿莱斯14日以9月台湾立法院爆发肢体冲突为例，怀疑是中国遥控台湾内部亲中势力所为。朱立伦对此表示，这是绿营向美方政治人物提供错误讯息，给台湾反对势力贴上“亲中卖台”标签。

民进党发言人谢佩芬晚间对中央社记者表示，朱立伦不去思考为何国民党的作为会让国际留下“亲中势力”形象，反而对号入座，还指控民进党操纵民主国家政要言论，“难道这样诬陷美国政要，就是朱立伦上任后自称要‘亲美和中’的手段吗？”她说，国民党立法院党团“乱斗蓝”的表现众人可见，包括过去曾杯葛潜舰军购预算达69次、多名蓝委提案冻结潜舰国造预算，难怪会被外界认为是扯台湾防卫实力的后腿。

据谢佩芬表示，民进党呼吁，朝野政党应该一致团结对外，用有建设性的态度来推动国会审议，如此才是国家之福，全民之幸；也希望国民党能用实际行动，支持政府用于国防的预算，撕掉亲中标签。