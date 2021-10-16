华尔街日报：IMF在数据操纵丑闻后寻求消除疑虑

IMF总裁卷入数据操纵丑闻后，该组织正努力在国际金融市场重新站稳脚跟，同时努力平衡其两个主要出资国——美国和中国的利益冲突。IMF总裁格奥尔基耶娃在世界银行一份被操纵的有利于中国的报告中的作用被该组织理事会澄清；这只是IMF最近面临的挑战之一。IMF在数据操纵丑闻后寻求消除疑虑、推进新议程

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据华尔街日报报道，针对IMF总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgeiva)对一份世界银行(World Bank)报告的影响，IMF理事会本周还她清白，但该丑闻仍然是美国财政部和一些美国议员积极关注的问题。之前这份报告的数据被操纵以使中国受益。美国爱达荷州参议员、美国参议院外交委员会(Senate Foreign Relations Committee)的共和党高层成员Jim Risch称：“如果相关指控属实，中国能够通过恐吓影响客观的经济分析以达到想要的结果的话，那就令人担忧了。”

周四，IMF的最高管理机构发布了一份公报，概述了提高对低收入国家的金融支持、帮助他们度过疫情的计划，并将缓解气候变化方面的融资作为新的侧重点。IMF官员还表达了摆脱数据操纵丑闻影响、继续前进的愿望。

公报发布委员会负责人、瑞典财政大臣玛格达莱娜·安德松(Magdalena Andersson)表示：“IMF理事会已经展开了彻底的工作。”安德松称：“大家一致全力支持格奥尔基耶娃，支持她作为IMF总裁开展工作的方式。”

据该报道说，丑闻并不是该组织面临的唯一紧迫挑战。IMF是二战后作为新建立的全球金融体系的最后贷款人而设立的；如今，IMF面临着自身在全球动荡的市场中是否还占据重要地位的更广泛问题。

私募投资者、美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称：美联储)的新贷款工具，以及中国作为其他国家贷款人的崛起，都取代了IMF的一些传统职能。这使得该组织在全球金融中的作用被削弱，华盛顿许多人对IMF的未来越来越持怀疑态度。

中国作为贷款国的崛起带来了一个大难题。许多美国官员担心，IMF的项目最终会让中国受益。2018年巴基斯坦向IMF寻求援助时，这种担忧显而易见。当时巴基斯坦求援的部分原因是，该国为中国“一带一路”倡议中的项目举借了太多债务。自那以后，中国的对外贷款和美国的担忧有增无减。时任美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)当时对IMF提出批评，认为IMF的资金不应用于救助中国。

中国崛起并非IMF在全球金融体系中边缘化的唯一推手。

在近期的数次金融动荡中，正是美联储通过央行流动性互换，向全球金融系统灌注了数以千亿美元计的资金。美联储直接向许多新兴市场提供资金，而在传统上这是IMF的业务范畴。

而在新冠疫情期间，IMF做好准备要火力全开，将大约1万亿美元的贷款能力悉数发挥，但迄今为止所起到的作用却小得多。

寻求贷款的国家有近100个。IMF的贷款总额2019年为740亿美元，到了2020年底高达1,060亿美元。以优惠利率或零利率提供的贷款从70亿美元攀升至140亿美元。IMF在本周的会议上承诺将进一步增加此类贷款。

即使是小额优惠贷款对世界上最贫穷的国家也有帮助，但各国政府在危机期间支出超过10万亿美元，相形之下，IMF的上述贷款数字未免有些逊色。

此外，IMF正在努力发行6,500亿美元的特别提款权(SDR)，SDR是IMF的一种货币资产，在成员之间分配。各国可以将SDR换成美元。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)已支持这一计划，该计划在本周的会议上赢得了进一步支持。

不过，该计划招来了两边的顾虑。

华盛顿的许多保守派担心资金会流向伊朗或缅甸。与此同时，进步派则指出，绝大部分资金正流向富裕国家。在此次IMF会议上，富裕国家同意捐赠资金，但要本着自愿原则。

IMF还把深入研究气候变化融资列为优先事项，这是另一个艰巨的任务。许多成员国正在敦促IMF发挥这方面的作用，这一角色在周四正式得到认可。

但是，对IMF来说，推行相关机制并非易事。气候项目要依靠成员国政府捐助新资金，而获得大规模的此类捐助是很难的。IMF表示，当各国在危机期间向IMF寻求传统贷款时，IMF可能会把气候项目因素考虑在内。

在这些不利因素中，对于格奥尔基耶娃能多快缓解外界对她在该机构里未来前景的担忧，目前也不清楚。

在IMF董事会周一宣布格奥尔基耶娃没有不当行为之后，她在周三和周四的新闻发布会上寻求重新聚焦自己的议程。在谈到这一丑闻时，她称：“要寻找问题所在，而问题在第19街的另一边。”她指的是与IMF华盛顿总部隔街相对的世界银行总部。

IMF的一名发言人说，格奥尔基耶娃关于“第19街”的言论只是强调调查涉及的是世界银行的一份报告。格奥尔基耶娃计划了一系列措施，首先是在周一与IMF工作人员举行一次全体会议。IMF执行董事会还计划就这一问题召开进一步的会议。此外，IMF已经有详细的数据审查程序，但这些程序不是由格奥尔基耶娃负责，而是IMF的二号人物、前美国财政部官员Geoffrey Okamoto。

中国外交部上个月谈及世界银行相关调查时称，中国政府高度重视优化营商环境工作，“有关成绩有目共睹”。中国驻美大使馆还没有回复记者有关上述报告的其他问题。

美国财政部表示，耶伦周一与格奥尔基耶娃通话时曾呼吁“采取积极措施，加强IMF数据的完整性和可信度”。

华尔街日报说，一位熟悉美国财政部观点的人士称，财政部不认为此事就此过去，还在等待对世界银行不当行为的第二次调查结果；格奥尔基耶娃2017-2019年间担任世界银行首席执行官。前美国财政部官员Sobel表示，如果IMF要发展并重建公信力，就需要在其新的议程上有所作为。他称，最好抓住时机，以正确的方式做好本职工作，并保持低调。