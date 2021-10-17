伊朗本周将在布鲁塞尔恢复与国际“4+1”谈判

法新社报道， 一名伊朗议员在周日（10月17日）伊朗议会举行的一个外交会议之后表示，伊朗将于本周四在布鲁塞尔恢复与五个伊核协议签署国间的谈判，这一旨在恢复2015年伊核协议的谈判今年4月份在维也纳启动后于6月份被暂停。

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四月份在维也纳启动的谈判旨在恢复2015年伊朗与国际5+1签署的伊核协议，谈判方除伊朗外，还有法国、英国、俄罗斯、中国和德国等5个仍然承认协议的国家，以及参与谈判的欧盟，而2018年宣布退出该协议的美国也间接参与了谈判。

出席周日伊朗议会闭门会议的议员艾哈迈德·阿里雷扎贝吉向伊朗法斯通讯社（Fars）说，“伊朗外交部长阿卜杜拉希安在会上表示，与 国际4+1的的会谈将于周四在布鲁塞尔重启”。所谓4+1，是指联合国安理会四个常任理事国——法国、英国、俄罗斯、中国加德国。

另一位伊朗议员Behrouz Mohebbi也证实6 月份暂停的谈判“本周”将恢复。他在推特说“每个人都获得一个明确而严肃的信息。伊朗政府本周将根据解除制裁战略行动法案开始谈判”。

伊朗议会 2020 年 12 月通过这一的解除制裁战略行动法案，提出只要美国在 2018 年恢复的对伊制裁尚未解除，伊朗从 2 月起就将限制国际原子能机构 (IAEA) 的检查员进入其部分核设施。

2015 年伊核协议是伊朗与 5+1，即中国、美国、法国、英国、俄罗斯和德国 及欧盟在维也纳签署的。内容包括停止对伊朗的国际制裁，以换取伊朗限制核计划并保证不用于发展核武。美国在特朗普执政时期于 2018 年单方面退出了该协议，并恢复了对伊朗的制裁。作为回报，德黑兰不再遵守协议规定的限制。拜登就任后表示，如果伊朗重申遵守承诺，美国有准备重返协议。

欧盟主管外交事务高级代表博雷尔周五表示，”应伊朗领导人的要求做好了在布鲁塞尔接待伊朗代表团的准备“。欧盟核谈代表恩里克莫拉本周四访问了德黑兰。