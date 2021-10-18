中国否认试射高超音速导弹 美防长：密切关注中国军备发展

中国外交部发言人赵立坚在周一的例行记者会上回应称，中方早前曾测试一个航天器，而不是英国《金融时报》报导中提到的高超音速导弹。正在访问格鲁吉亚的美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）当天告诉媒体称，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统的发展，但拒绝就相关报导发表评论。

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《金融时报》上周六独家引用了五个匿名的消息来源说，中国军方发射了一枚运载高超音速滑翔飞行器的火箭，该飞行器在低轨道空间飞行，绕地球一周，然后向目标巡航，但却没有击中目标，偏离距离大约32公里。报导援引知情人士的话称，“此次试验表明，中国在高超音速武器方面取得了惊人的进步，而且比美国官员意识到的要先进得多 。”

对此，赵立坚回应称，“据了解，此次试验是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。这对于降低航天器使用成本具有重要意义，可为人类和平利用太空提供便捷、廉价的往返方式，世界上有多家公司都开展了类似试验。”他称，“航天器返回前分离的是航天器配套装置，将在陨落大气层的过程中烧毁解体，落于公海海域。中国将和世界各国一道，为和平利用空间、造福人类共同努力。”

面对记者追问，赵立坚强调，“我刚才说了，这不是导弹，而是一个航天器。”同样就这一引起国际高度关注的消息，奥斯汀周一在走访格鲁吉亚首都第比利斯时向记者答复指，“谢谢你的提问，但我不打算对这些具体的报告发表评论”。

奥斯汀称，“我可以告诉你的是，我们密切关注中国的军备和先进能力的发展，以及只会加剧该地区紧张局势的系统。你们之前听到我说，中国是一个挑战，我们将继续关注这个问题。”