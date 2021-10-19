美战略司令部司令：中国的核能力正在以惊人的速度发展

美国战略司令部司令查尔斯·理查德（Charles A. Richard）10月18日在受访时说，“中国的战略和核能力正在以惊人的速度发展。”英国《金融时报》16日援引五名消息人士的话报导称，中国近期试射了一枚能够搭载核弹头的高超音速导弹。中国外交部随后对此予以否认。

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理查德在德国接受美军《星条旗报》采访时说，“几乎看起来我们不能在一个月内没有一些关于中国的被曝光的秘闻。” 他说，“我对这样的报告并不感到惊讶。下个月有另一份报告时，我也不会感到惊讶。” 理查德本周到访欧洲与美国非洲司令部司令和美国欧洲司令部司令会谈，后者也是北约最高盟军指挥官。报导指，理查德对欧洲的访问恰逢《金融时报》报导的消息，与他本人所说的中国“战略突围”般快速军事进展的情况下进行的。他认为，如果中方的能力与俄罗斯的核能力相结合，美国将进入“未知的水域”。

理查德指出，美国以前从未需要同时威慑两个拥有如此强大核武库的潜在对手。《金融时报》引述熟悉试射的五名人士表示，中国军方发射了一枚搭载高超音速滑翔飞行器的火箭，该飞行器在低轨道空间飞行，绕地球一周，最后降低高度冲向目标。报导称，此次试射的导弹没有击中目标，偏离距离大约32公里。报导援引知情人士的话说，“此次试验表明，中国在高超音速武器方面取得了惊人的进步，而且比美国官员意识到的要先进得多 。”

中国外交部发言人赵立坚周一回应指，相关试验是一次例行的航天器试验，不是导弹。理查德在采访中拒绝证实《金融时报》报导提到的细节。但他说，“战略和核能力的惊人扩张意味着中国现在可以执行任何可能的核部署战略”。在冷战期间，中国采取的核态势是最低限度的威慑，这使得美国在当时几乎只关注苏联带来的核威胁。报导提及，但中国的经济崛起使其有能力实现全球野心。解放军军机近期大幅加强进入台湾空域的行动也引起了美方和国际社会的关注和警觉。

理查德说，“在我看来，（中国）正在建设一支有能力进行胁迫的军队，这就要求我们有一个战略，能够抵御这种胁迫，或捍卫美国和我们的盟友所珍视的印度-太平洋和更广泛的世界秩序。”他说，俄罗斯对美国也构成问题，与中国一样，俄方在发展高超音速武器方面取得了进展。报导指，但是在欧洲，安全分析家们担心俄罗斯对低当量核武器的潜在作用，一旦与西方发生冲突，莫斯科可能会部署这种武器。

理查德表示，必须认真对待“以进为退”的想法，这需要俄罗斯对一个无核的北约成员国进行小规模的核打击，以试图让盟国退让或冒更大的核战争风险。理查德说，“这是他们的学说，俄罗斯在他们的政策方面是非常清楚的。我照单全收......这是一个令人烦恼的威慑挑战。”报导指，在这种战略背景下，美国正在进行自己的核评估，拜登总统发起了一项定于明年初进行的态势评估，届时将列出美国核武库现代化的优先事项。

据悉，美国国防部概述的战略还将研究如何在保持其战略威慑力的同时减少核武器在美国国家安全战略中的作用。理查德说，他相信这次审查将对威胁有“清醒的认识”。但他也表示，当听到智库中反对升级核武库的论调时，他就会感到忧虑。这种论调的依据是：相互确保摧毁使这种冲突（核战争）的前景几乎不可能发生。理查德说，“俄罗斯和中国正在发展能力，你必须问自己，如果他们同样对其效用不屑一顾，他们为什么要这样做。”