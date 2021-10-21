英媒：中国今夏进行了两次高超音速武器试射

英国《金融时报》10月20日跟新报导称，中国军方在今年夏天进行了两次高超音速武器试验，引起了美国的担忧。美方担心北京在发展新一代武器的竞赛中正在取得优势。该报曾于上周六引述五个消息人士的话称，中国军方发射了一枚搭载高超音速滑翔飞行器的火箭，该飞行器在低轨道空间飞行，绕地球一周，最后降低高度冲向目标。中国外交部随后对此予以否认。

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《金融时报》周三引述四名熟悉美国情报评估的人士称，7月27日，中国军方发射了一枚火箭，使用“部分轨道轰击”系统，首次推进具有核能力的“高超音速滑翔器”绕地球飞行。据两位消息人士更正，中方进行的第一次实验实际上发生在7月底，而不是该报先前所指的8月。此外，中国随后在8月13日进行了第二次高超音速试验。

熟悉7月底第一次试验的三个消息人士表示，这让美国国防部和情报部门感到震惊，因为中国成功地展示了一种全新的武器能力，尽管他们拒绝详细说明细节。其中一人说，美国政府科学家正在努力理解美方目前不具备的这种能力，并补充说，中国的成就似乎“违背了物理学规律”。 自该报在上周六披露这一事件以来，国际上的太空和导弹专家一直在讨论中国的测试。

美国加州米德尔伯里国际研究学院的核武器专家刘易斯（Jeffrey Lewis）说，中国似乎已经开发了一种新的创新，但强调需要保持一定程度的怀疑态度。他说，“我们应该对中国也有能力进行技术创新的现实持开放态度。”他补充说，“但我要小心夸大其词的描述，这可能有助于为平凡的情报失败开脱。如果我们说一些创新是不可能想象的，那么就没有人真正对错过它负责。”

白宫周三拒绝对最新的报导内容发表评论。包括美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在内的政府官员拒绝证实或否认存在这一试验，该试验仍属机密。美国总统拜登周三对中国试射高超音速武器的消息表示关切。当他离开华盛顿前往宾夕法尼亚州时，被记者问及他是否担心该武器的发展，他回答说，“是的”。

中国外交部发言人赵立坚周一否认了《金融时报》的第一篇报导内容，称相关试验是一次例行的航天器试验，不是导弹。但该测试是在7月16日进行的。另一中方发言人汪文斌周四表示，不掌握两次试射高超音速导弹的情况。他重申，此前媒体报道的试验，是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用的技术。

美国战略司令部司令理查德（Charles A. Richard）周一在受访时说，“中国的战略和核能力正在以惊人的速度发展。”他说，“几乎看起来我们不能在一个月内没有一些关于中国的被曝光的秘闻。” 他谈到，“我对这样的报告并不感到惊讶。下个月有另一份报告时，我也不会感到惊讶。” 但理查德拒绝对相关报导的细节和真实性作出评论。

报导提及，跟进今年夏天出现的卫星图像显示，中国正在建造数百个导弹发射井，以容纳洲际弹道导弹。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）本周表示，拜登政府非常关注中国核力量的迅速扩张，包括其对“新型运载系统”的开发。