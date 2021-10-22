以色列总理前往俄罗斯与普京会谈 聚焦伊朗核计划

以色列总理纳夫塔利·贝内特周五抵达俄罗斯度假胜地索契，与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京进行首次会谈，法新社报道称，伊朗的核计划是讨论的中心。

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根据俄罗斯国家电视台播放的画面，两位领导人在黑海边上的度假胜地索契的一座别墅里握手。

在会谈前，普京强调，莫斯科和以色列有着 "独特 "的关系，希望克里姆林宫领导人与以色列前政府的 "信任关系 "能够继续下去。

纳夫塔利·贝内特于6月上任。他的前任内塔尼亚胡在位12年，与普京先生关系密切。

贝内特则表示，以色列将普京视为 "犹太人民的真正朋友"，并强调了苏联在战胜纳粹德国方面的关键作用。

据这位以色列领导人称，"叙利亚局势和我们为防止伊朗核计划取得突破所做的努力 "都在索契的讨论议程上。

纳夫塔利·贝内特于6月上任。他在前往索契之前曾说："俄罗斯和以色列之间的关系是以色列外交政策的一个重要因素，"他也特别回顾了 "俄罗斯在该地区的特殊地位及其国际作用"，以及在以色列居住着 "一百万讲俄语的人 "的事实。

上周，纳夫塔利·贝内特的内阁曾宣布，两位领导人应在这次会议上讨论 "主要是伊朗的核计划"。9月底，贝内特在联合国大会上指责伊朗越过 "所有红线"，并重申以色列不会 "允许 "德黑兰获得核武器。

莫斯科是2015年伊朗核协议的签署方之一，此外还有德国、中国、美国、法国和英国，该协议本应规范伊朗的核计划，但美国在总统特朗普（2017-2021）上任后于2018年退出了该协议，美国新总统乔·拜登已表示希望回到谈判桌。相关恢复协议的谈判于4月在维也纳重启，但自今年6月和极端保守的伊朗总统易卜拉欣-莱西当选以来一直暂停。

普京曾在纳夫塔利·贝内特获胜后向他表示祝贺，并强调俄以合作将加强中东地区的 "和平、安全和稳定"。