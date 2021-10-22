法新社：拜登在台湾问题上作出“承诺”后 华盛顿态度谨慎

拜登周四有关美国承诺军事干预以保卫台湾的言论引发北京的激烈反应。华盛顿似乎也在试图降低姿态，采取谨慎态度。白宫周五重申，美国对台湾的政策保持不变，并明确指出，"总统没有宣布我们的政策有任何改变”。国防部长奥斯汀周五表示，美国将继续支持台湾部队，但拒绝证实拜登总统关于华盛顿"承诺 "在中国进攻时在军事上保卫台湾岛的的言论。

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分析认为，拜登的声明与美国长期以来的 "战略模糊 "政策相矛盾，即华盛顿在帮助台湾建设和加强防御的同时，并没有明确承诺在中国进攻时向其提供援助。

白宫发言人说：“总统的谈话并非宣告我们的（对台）政策出现任何改变，我们的政策并无改变。”，他说，“我们将遵守在台湾关系法中的承诺，支持台湾自我防卫，我们也将继续反对任何片面改变台海现状的作法。”

白宫表示，美国对台政策现仍遵循1979年通过的台湾关系法，其中载明，国会要求联邦政府为台湾提供防御性武器；至于美军是否会介入台海冲突，则保持模煳态度。

美国国防部长奥斯汀在布鲁塞尔北约总部被问到这个问题时说："正如我们过去在多届政府下所做的那样，我们将继续协助台湾，提供它所需要的任何类型的军事能力来保卫自己。 "他说：“因此，我们仍然专注于这些措施。我不会对台湾问题进行任何形式的假设猜测。”

奥斯汀周五讲话中坚持认为，美国仍然致力于 "一个中国 "的原则，根据这一原则，华盛顿在外交上只承认北京的政府。他说："没有人希望看到台湾海峡的紧张局势导致对抗，当然拜登总统也不希望。”

当被问及北约部队被卷入美国与中国的潜在冲突的风险时，北约秘书长斯托尔滕贝格拒绝 "猜测一个假设的情况"。他说目前最重要的是减少该地区的紧张局势。如果他开始猜测，这只会有助于加剧紧张。他呼吁 "通过政治和外交手段 "解决争端。

中国周五也呼吁拜登 "谨言慎行"，称在影响其 "主权和领土完整 "的问题上 "没有妥协的余地"。

法新社分析指出，小布什总统早在2001年就说过，他将 "不惜一切代价 "保卫台湾，拜登的新评论可能是对美国战略模糊性的再次确认。

但澳大利亚研究公司洛伊研究所的研究员理查德-麦格雷戈告诉法新社： "我怀疑拜登并不是想宣布任何改变， 要么他没有注意到自己在说什么，要么他可能是故意想发出更强硬的语气，因为北京最近一段时间加强了对台湾的军事骚扰。"

法新社指出，最近，中国战机入侵该岛防空识别区的情况有所增加，包括在中国庆祝国庆的四天内有149架飞机飞过台湾西南防空区的记录。北京和华盛顿在许多问题上意见相左，但台湾问题往往被视为唯一可能引发武装对抗的问题。