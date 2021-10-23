主席坦言：COP26要成功 难度超越巴黎峰会

主持联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）的英国部会大臣夏玛今天警告，这场峰会若要取得成功，“肯定比2015年巴黎峰会更加困难”。

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10月31日至11月12日在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行的COP26会议是自巴黎峰会以来规模最大的气候会议，预计将有120多位各国领袖和约2.5万名代表出席，一般认为，这项会议是制定全球减排目标以减缓暖化的关键。

法新社报导，主持COP26的英国商业、能源和产业战略大臣夏玛（Alok Sharma）告诉《卫报》（Guardian），要让近200个国家做出减排承诺，将全球升温幅度控制在较前工业化时代高出摄氏2度以内，最好是少于摄氏1.5度，是一项艰钜的任务。

夏玛表示，“我们想在格拉斯哥达成的目标实际上非常困难，巴黎峰会的成果很了不起，但许多详细规定仍待制定。”

他形容，这情况就像“我们的考试卷已经写到了最后，前面最困难的题目先空著，偏偏考试时间就快结束了。就许多层面看来，这次（若要达成具体协议）绝对比巴黎峰会更加困难。”

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）都不会出席今年的COP26，导致困难度更高。

巴黎气候协议虽有多达197国签署，不过一般认为，与会各国的“国家自订贡献（Nationally Determined Contributions, NDCs，指为实行协议而制定的国家计划）并不足够。COP26的谈判重点之一，正是提高国家自订贡献的标准。

夏玛说：“我们想提醒出席国家，如果你们的NDC不够好，你们就必须重回谈判桌。”

全球最大排放国中国与西方关系不睦，可能影响会中达成协议。夏玛呼吁中国提出自己的NDC，他说，“他们7月签署我们在那不勒斯（Naples）谈出的公报，同意所有G20国家须在COP26峰会前提高NDC目标。我要提醒他们，必需兑现这项承诺。”