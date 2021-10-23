华盛顿：在叙利亚击毙一名基地组织领导人

美国军方10月23号宣布，在美国领导的反圣战联盟使用的叙利亚南部基地遭到袭击两天后，在叙利亚的一次无人机袭击中杀死了一名基地组织领导人。

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法新社报道，这次袭击是在土耳其控制的叙利亚北部的苏鲁克地区进行的。美国陆军中央司令部的发言人说，在叙利亚西北部进行的空袭杀死了基地组织高级领导人阿卜杜勒-哈米德-马塔尔（ Abdul Hamid al-Matar）。他说，这次由一架MQ-9无人机进行的袭击行动没有造成平民的伤亡。这位发言人补充说："消灭这名基地组织高级领导人将对该恐怖组织计划和实施针对美国公民、我们的合作伙伴和无辜平民的袭击的能力造成影响。“

但他没有指明这次袭击是否是对周三反圣战联盟在叙利亚与约旦和伊拉克边境附近基地遭袭击的报复，这次使用了无人机和炮火的袭击是 "蓄意和协调的"。但没有造成任何人员伤亡。

法新社报道，九月底，五角大楼在叙利亚西北部伊德利卜附近的一次空袭中消灭了另一名 "基地组织高级领导人" 萨利姆-阿布-艾哈迈德。中央情报局称，他 "负责策划、资助和批准圣战组织的跨区域袭击"。

目前还有大约900名美军仍然部署在叙利亚东北部，他们继续与叙利亚民主力量（SDF）合作，并部署在南部与伊拉克和约旦接壤的坦夫基地。