马克龙与拜登电话会谈 进一步缓解两国关系

美国总统拜登和法国总统马克龙周五（11月22号）进行电话会谈，继续努力消除澳大利亚潜艇危机后的法美分歧，白宫证实副总统卡马拉-哈里斯即将前往巴黎。

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美国行政部门的一份声明说，两位领导人 "讨论了加强欧洲防务所需的努力，同时确保与北约的互补性"。这都是法国方面非常注重的议题。

法新社指出，马克龙已将建设真正的欧洲防务作为其任期内最后六个月的优先事项，这个项目在1992年的《马斯特里赫条约》启动近30年后进展依然艰难。

白宫称，两位领导人讨论的其他议题包括萨赫勒地区的局势和印太地区的合作。 在这个议题上，一位法国外交人士在10月初美国国务卿布林肯访问巴黎时向法新社解释说，法国当局希望看到 "美国加强对欧洲国家在萨赫勒地区开展的反恐行动的支持。

周五的电话会谈后，拜登和马克龙预计还将于10月底在罗马举行的20国集团会议上见面， 随后美国副总统哈里斯将于11月11日和12日访问巴黎，参加巴黎和平论坛和利比亚问题国际会议。她也将与马克龙会面。白宫表示，哈里斯和马克龙 "将讨论跨大西洋关系对全球和平与安全的重要性，并将强调双方在诸如新冠疫情和气候危机等全球挑战方面的伙伴关系的重要性"。

法新社评论称，两位领导人之间的通话和哈里斯出访巴黎显示法美之间在9月中旬危机后正在逐步升温。当时，美国、澳大利亚和英国宣布建立新联盟，澳大利亚宣布取消与法国签署的常规动力潜艇合同，转而向美国购买核动力潜艇。

澳大利亚潜艇危机是自2003年法国对伊拉克战争说 "不 "以来这两个历史盟友之间最严重的外交危机。

这一事件还在法国以及其他欧盟国家掀起了一场辩论，讨论是否有必要加快实现欧洲在国防事务上的更大主权，以便摆脱美国的保护伞。