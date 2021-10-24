美国务院：美台讨论如何促台“有意义”参与联合国

美国国务院周六（10月23日）一份声明说，美国与台湾官员就如何让台湾可能“有意义”参与联合国事务进行了讨论。路透报道指，在联合国2758号决议50周年之际，习近平下周一将讲话，北京正准备庆祝中华人民共和国取得联合国唯一代表中国席位50周年。

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报道说，在1949年后至1971年联合国大会2758号决议通过之前，台湾一直以中华民国名义代表中国在联合国的席位，中华民国是二战后联合国的创始会员国，联合国宪章第23条记载中华民国为安理会五个常任理事国之一。在1971年2758号决议之后，唯一代表中国在联合国的席位就由中华人民共和国取代。

中国始终坚定认为台湾是其所辖省之一，在国际上只有中华人民共和过唯一代表中国，而非同样自认代表中国的台湾。

美国国务院在周六晚间发布的一份声明中说，美国和台湾的官员周五举行视频会议，讨论了“关于支持台湾如何有意义参与联合国”。声明说，“与会的美国代表重申了美国对台湾参与世界卫生组织和联合国气候变化框架公约的承诺，并讨论如何突显台湾在更广泛议题上作出贡献的能力。”

台湾外交部对美方的“坚定支持”表达感谢。

报道指，在中华人民共和国取得在联合国唯一代表中国席位50周年之际，中国国家主席习近平周一即将发表讲话。中国强调对台湾拥有主权，近期尤其加大对台湾的军事和政治压力，而台北方面则表示做好准备将抵御来自中国任何攻击。