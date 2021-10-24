美国特使促朝鲜停止试射“挑衅” 正面回应美方对话

美国周日（10月24日）敦促朝鲜停止效果“适得其反”的导弹试射，正面回应华盛顿提出的对话呼吁。

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朝鲜于上周二发射了一枚潜射弹道导弹（SLBM），促使联合国安理会召开紧急会议。 美国朝鲜问题特别代表金圣在华盛顿与日本特使会晤后，周二在首尔与韩国朝核首席代表、半岛和平交涉本部长鲁圭德举行会谈。 金圣说，朝鲜周二的再次试射是“挑衅”，并敦促平壤结束“令人担忧，效果适得其反”的导弹试验。

金圣在首尔举行的记者会上说，美国决心与朝鲜进行“持久且实质的外交”，“我们的目标仍是朝鲜半岛彻底无核化”。 “希望朝鲜对我们的对话呼吁做出正面回应，”

朝鲜周二的试射是最近几周来一系列武器试验的继续，朝鲜近期试射的武器包括新型远程巡航导弹、铁路机动弹道导弹、地对空导弹及朝鲜自称的高超声速导弹。

到目前为止，朝鲜拒绝与美国对话，指责华盛顿和首尔在从事外交的同时进行加剧紧张的军事活动。朝鲜领导人金正恩本月初讲话将谴责美国继续对朝制裁，驳斥华盛顿关于美国对朝没有敌意的说法。

金正恩与特朗普举行过三次峰会，但未能就朝核半岛无核化协议达成一致。自 2019 年双方河内峰会失败以来，谈判一直处于停滞。拜登就任后承诺对朝鲜将继续探索外交途径解决，以更为低调的方式寻找可能有进展的领域。