入联50年：习近平细数造福人类贡献 台湾称2758号决议并未授权中国代表台湾人民

1971年10月25号，联合国通过第2758号决议，恢复中华人民共和国的联合国合法席位。同一天，中华民国代表主动宣布退出联合国。中国国家主席习近平在入联50周年纪念日发表谈话，细数中国在联合国的贡献，并强调维护联合国权威和地位，实践多边主义。台湾方面ze 指出，该决议只决定联合国内有关中国代表权席次问题，并未授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾人民。

广告 继续浏览后续

中央社报道称，事前外界猜测，习近平在谈及联合国2758号决议案时，会发表涉台讲话。不过上午的谈话中虽有触及2758号决议，但未谈及台湾议题。

根据官媒新华社发布的谈话全文，习近平在谈话一开始就提及2758号决议。习近平表示，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表。是中国人民的胜利，也是世界各国人民的胜利。随后，习近平称，中华人民共和国恢复在联合国合法席位以来的50年，是中国和平发展、造福人类的50年。

在台湾，，联大第2758号决议50周年，外交部发言人欧江安呼吁，联合国切勿一再屈从中国政府政治压力，不当扩张解释第2758号决议的内涵，将台湾排拒在外，应正面回应台湾已做好贡献国际社会殷切期待。外交部发言人欧江安今天下午回应媒体表示，1971年10月25日联合国大会通过第2758号决议有其时空环境背景，该决议只决定联合国内有关中国代表权席次问题，并未授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾人民。

中央社报道，联大第2758号决议通过半世纪来，台湾争取参与联合国屡遭北京阻挠。随着民主与专制对抗日益激烈，国际社会挺台声浪渐增，台湾推动有意义参与联合国的意志更加坚定。

美国国务院周六（10月23日）一份声明说，美国与台湾官员就如何让台湾可能“有意义”参与联合国事务进行了讨论。让这个话题再次受到高度关注。美国国务院在周六晚间发布的一份声明中说，美国和台湾的官员周五举行视频会议，讨论了“关于支持台湾如何有意义参与联合国”。声明说，“与会的美国代表重申了美国对台湾参与世界卫生组织和联合国气候变化框架公约的承诺，并讨论如何突显台湾在更广泛议题上作出贡献的能力。