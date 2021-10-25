北约秘书长：盟国已同意将中国置于北约议程的更高位置

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）10月25日在访问芬兰时表示，北约盟国已经同意将中国置于该联盟议程的更高位置。他说，“我还期望中国当然会成为导致明年6月商定下一个《战略概念文件》（Strategic Concept）的进程的一个重要部分。”

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斯托尔滕贝格和北约理事会应邀于25日至27日展开了对芬兰和瑞典的访问。他在周一与芬兰总统绍利·尼尼斯托(Sauli Niinistö) 举行的联合记者会上发表了讲话。斯托尔滕贝格在讲话中提到，“我们正在共同应对许多不同的共同挑战。今天，我们讨论了我们如何能够共同做更多的工作，以面对一个更加复杂和竞争激烈的世界。”

斯托尔滕贝格说，“俄罗斯继续对其邻国和其他国家采取侵略行为，中国正在宣扬其经济和军事力量。我们面临着网络威胁和恐怖主义，以及气候变化的安全挑战。我们在今天的会议上还讨论了北约的开放政策，这是一个历史性的成功，其加强了欧洲的安全和稳定，联盟的大门仍然向符合成员标准的欧洲国家开放。”

斯托尔滕贝格说，“北约有幸在世界各地拥有志同道合的朋友和伙伴，而芬兰是其中最重要的一个。在我们更紧密合作的同时，北约充分尊重芬兰强大、独立的安全政策。”他说，“因此，尼尼斯托总统，亲爱的绍利，感谢你们今天非常有意义的会议，我期待着继续我们的工作，加强北约和芬兰的伙伴关系，因为这对北约有好处，对芬兰也有好处。非常感谢你们。”

稍后的提问环节中，来自芬兰广播公司的记者问道，“我的问题是关于北约的新战略。秘书长先生，预计中国在新战略中会得到更多的关注，正如你在《金融时报》上已经描述的那样，中国对北极以及网络空间有很大的兴趣。在关注俄罗斯几十年后，这种对中国的新强调对波罗的海地区和北极地区意味着什么？还有，总统先生，俄罗斯和北约的关系正处于最低点。芬兰是否可以做些什么，以帮助保持讨论的渠道畅通？”

斯托尔滕贝格回答说，“关于中国。首先，我想说的是，我们北约现在正开始制定新的《战略概念文件》，这将由所有北约盟国、各国领导人和政府首脑在明年马德里举行的峰会上商定。”他说，“当然，现在说我们将同意什么还为时过早，因为这个过程将继续下去，我们将进行磋商，然后在峰会上达成一致。”他表示，“但我可以说的是，在过去几年中，我们看到中国在北约议程上变得更加突出。而且，我们在今年6月在布鲁塞尔举行的峰会上就中国问题达成了共同立场。”

斯托尔滕贝格说，“你说得对，这是新的(发展)，因为北约盟国意识到全球力量平衡正在发生变化，中国的崛起对我们的安全很重要，因此，它对北约也很重要。”他重申，“我们不认为中国是一个对手。我们认为在许多问题上与中国接触是很重要的，包括例如气候变化或军备控制，但我们也意识到，中国对我们的安全构成了挑战。”

斯托尔滕贝格说，“中国很快将拥有世界上最大的经济体。他们不认同我们的价值观。我们看到他们如何镇压香港的民主抗议活动，以及他们如何对待维吾尔族这样的少数民族，还有他们对台湾使用的威胁性语言。”

斯托尔滕贝格说，“中国很快将拥有世界上最大的经济体。 他们已经拥有第二大国防预算，最大的海军。他们大量投资于新的现代军事能力，包括使用新技术、颠覆性技术的先进武器系统，将其整合到新的武器系统中，并且还大量投资于新的远程核武器，建造大量导弹发射井，这将大大增加中国的核武器、弹头数量。”

斯托尔滕贝格强调，“这对我们的安全很重要。这些武器，这些弹头可以到达整个北约，整个欧洲。当然，当我们展望未来，讨论如何确保我们能够保持所有盟国的安全时，我们也必须考虑到中国在经济和军事上的崛起。”

斯托尔滕贝格说，“然后，中国正在向我们靠近。我们看到他们在关键基础设施方面进行了大量投资，试图控制欧洲的关键基础设施。”他说，“我们有一个非常重要的关于5G的讨论，实际上在一开始，许多盟国认为这是一个纯粹的经济问题。然后我们走了很长的路，我们咨询了北约盟国，意识到5G是我们未来经济的基础。对安全也很重要，因此，这是一种情况，表明基础设施对安全很重要，在这个意义上，中国在这方面所做的事情很重要。”

斯托尔滕贝格补充说，“第二，我们看到他们不仅试图控制欧洲的关键基础设施，而且在网络空间也非常接近。而且我们看到他们也在太空中行动，这对与通信有关的一切都很重要。地球上的许多活动都依赖于卫星和我们在太空中的其他能力。因此，中国正在向我们靠近。这表明，中国对我们的安全很重要。”

斯托尔滕贝格说，“因此，这就是为什么北约盟国已经同意将中国放在我们议程的更高位置的原因。然后，我希望中国当然也会成为导致明年6月商定下一个《战略概念文件》的过程的一个重要部分。”

北约《战略概念文件》是一份官方文件，概述了北约的持久宗旨和性质，以及其基本的安全任务。它还确定了新的安全环境的核心特征，明确了联盟的安全方法的要素，并为其军事力量的调整提供了指导方针。在今年6月北约峰会上，北约领导人同意为2022年的下一次峰会及时制定下一个《战略概念文件》。

现行的是2010年版北约《战略概念文件》。斯托尔滕贝格在发言中提到，“北约的《战略概念文件》是我们仅次于创始条约的最重要的文件。因此，这个概念我们并不经常修订。上一次我们制定并同意一个新的《战略概念文件》是在2010年。”

斯托尔滕贝格说，“例如，在目前的《战略概念文件》中，我们把俄罗斯称为战略伙伴，你知道，那是在克里米亚之前，在俄罗斯大幅军事集结导致《中导条约》消亡之前。我们几乎没有提到气候变化。现在我们意识到，气候变化对我们的安全很重要，这一点应该反映在《战略概念文件》中。而中国却没有被提到一个字。”

斯托尔滕贝格指出，“因此，我们之所以同意我们需要制定一个新的《战略概念文件》，原因很简单，在过去的10年里，世界已经发生了根本性的变化，所以现在是时候更新和制定一个新的概念。这正是我们在筹备明年6月在马德里举行的下一次首脑会议时要做的事情。”