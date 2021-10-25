土耳其威胁驱逐十国外交官危机或已缓解

包括美法德在内的西方十国大使因呼吁释放商人慈善家奥斯曼-卡瓦拉(Osman Kavala)后遭土耳其总统威胁驱逐出境，但这一外交危机周一或出现转机。

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据阿纳多卢通讯社报道，部分国家大使周一承诺不干涉东道国的内部事务，此举受到土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安的 "欢迎"。

路透社报道，埃尔多安周六命令他的外交部宣布包括法国在内的10个国家的大使为 "不受欢迎的人"，他们在本周早些时候呼吁释放奥斯曼-卡瓦拉，后者未经审判被关押4年。

周一，美国大使馆在推特上发布了一条信息，强调它尊重《维也纳外交关系公约》第41条，且“有义务不干涉一国的内部事务"。加拿大、荷兰和新西兰的大使馆也推了这一信息，挪威和芬兰的大使馆也赞同这一信息。呼吁释放奥斯曼-卡瓦拉的其他国家有法国、德国、丹麦和瑞典。

卡瓦拉是众多民间社会团体的捐助人，已入狱四年，被控在2013年资助全国范围的抗议活动，并参与了2016年的一场失败政变。在对他的最新审判继续进行期间，他一直被拘留并否认这些指控。

埃尔多安上周六威胁已下令宣布10个西方盟友的大使为“不受欢迎的人”，土耳其外交部尚未执行总统的指示，这项指示若执行将成为埃尔多安执政19年来与西方国家间最深的裂痕。

反对派：为转移国内经济困境注意力

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)的政治对手表示，埃尔多安要求驱逐10个西方盟国的大使是为了转移人们对土耳其经济困境的注意力，而外交官们则希望可能避免驱逐行动。路透社报道称，外交危机又碰上投资者对土耳其里拉跌至历史最低点的担忧，此前土耳其央行在埃尔多安刺激经济的压力下，上周意外降息200个基点。土耳其主要反对党CHP的领导人Kemal Kilicdaroglu说，埃尔多安正在“迅速将国家拖向悬崖”。

德国：没有收到土耳其驱逐大使正式命令

路透社今天报道，德国相关部会和政府发言人周一在柏林表示，该国没有收到任何关于其驻土耳其大使遭到驱逐的正式命令，对土耳其总统埃尔多安的声明表示关切。

德国外交部的一位发言人在新闻发布会上说已经看到关于埃尔多安总统声明的新闻报导。但周末期间，他们没有收到任何关于驱逐或类似的正式通知，” 该发言人补充说，这样的驱逐与德国和土耳其之间双边关系的深度和重要性相矛盾，同时德国在周末一直与巴黎和华盛顿的合作伙伴保持联系。

埃尔多安上周六说，他已下令宣布10个西方盟友的大使为“不受欢迎的人”，因为他们要求释放人在监牢里的慈善家卡瓦拉。土耳其外交部尚未执行总统的指示，这项指示若执行将成为埃尔多安执政19年来与西方国家间最深的裂痕。