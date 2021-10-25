是否会与中国爆发战争？澳防长：这是该由对方回答的问题

澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）近日在接受媒体采访时表示，面对中国可能会以武力侵犯台湾，澳洲将坚持与美国同进退。

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澳大利亚天空新闻（Sky News Australia）昨天播放了杜登接受专访影片，问及澳洲是否将与中国爆发战争，杜登说，这是该由中国回答的问题。杜登表示，中国在过去几年来持续清楚地表明对台湾的意图；同样地，美国已清楚表明对台湾的态度。杜登说，没有人希望爆发冲突。但这确实是一个中国该回答的问题。他认为，从中国对付香港的方式看来，显示中国已决定要进一步对付台湾。

杜登透露，澳洲内阁国家安全委员会（National Security Committee）在过去6年来，已持续关注中国可能武力犯台的问题。

他说，中国究竟是否采取战争手段，这是中国才能回答的问题；至于美国将要如何反应，澳洲都会与美国同进退。

杜登解释，澳洲与美国有着长达70年的盟友关系；澳洲人口仅2500万，必须务实地与最友好的国家维持盟友关係。

他说，澳洲的盟友除了美国、英国、加拿大和纽西兰外，还与美国、印度和日本组成“四方安全对话”（Quad）；此外，澳洲、美国与东南亚国家协会（ASEAN）也有紧密关係。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今年5月初向当地媒体表示，澳洲政府对台湾政策将坚定不变；如中国武力侵犯台湾，澳洲将会履行支援美国及盟友的承诺。